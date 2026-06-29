„Ha minden történelmi pillanat, akkor semmi sem az” – meddig tekerhető az influenszerkormányzás?

Magyar Péter influenszereket megszégyenítő tempóban gyártja a közösségimédia-tartalmakat a választást követően is: minisztériumi bejárások, a NER luxusának megmutatása, parlamenti show-műsor, külföldi utakról készült idegenvezetős bejelentkezések váltják egymást. Mit értünk influenszerkormányzás alatt, és tényleg az zajlik Magyarországon? Meddig lehet így vezetni az országot? Egyáltalán baj-e, ha egy miniszterelnök egyszerre politikus, riporter, tartalomgyártó és a saját kormányzásáról szóló filmjének a főszereplője? Ezeket a kérdéseket jártuk körbe Kövesdi Veronika médiakutatóval és Mikecz Dániel politológussal.