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„Ha minden történelmi pillanat, akkor semmi sem az” – meddig tekerhető az influenszerkormányzás?
Magyar Péter influenszereket megszégyenítő tempóban gyártja a közösségimédia-tartalmakat a választást követően is: minisztériumi bejárások, a NER luxusának megmutatása, parlamenti show-műsor, külföldi utakról készült idegenvezetős bejelentkezések váltják egymást. Mit értünk influenszerkormányzás alatt, és tényleg az zajlik Magyarországon? Meddig lehet így vezetni az országot? Egyáltalán baj-e, ha egy miniszterelnök egyszerre politikus, riporter, tartalomgyártó és a saját kormányzásáról szóló filmjének a főszereplője? Ezeket a kérdéseket jártuk körbe Kövesdi Veronika médiakutatóval és Mikecz Dániel politológussal.
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