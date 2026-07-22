Új vonatok és HÉV-ek, 100 kilométer/órás átlagsebesség – 3500 milliárdos vasútfejlesztést jelentett be Magyar Péter és Vitézy Dávid

Cikkünk frissül.
Bejelentette a Baross Gábor Program részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Rákospalota-Újpest vasútállomáson szerda reggel. Ezt a programot korábban „a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjaként” említette a kormányfő, aki a sajtótájékoztató elején kifejtette, nem kizárólag a vasútfejlesztése a cél, hanem egy olyan hálózat kialakítása a cél, ami utazási időben is képest felvenni a versenyt az autós közlekedéssel.
Mint mondta, több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, ugyanis elképesztő probléma az infrastruktúra, és a gördülő állomány elöregedése. A miniszterelnök közölte, a vasúti kocsik átlagéletkora négy évtizedes. Elmondta, a vasúti ülőhelyek majd fele klímahiányos, a vasút 40 százalékán van valamilyen sebességkorlátozás.
Kiemelte, tízéves fejlesztési programról van szó, 3550 milliárd forintos értékben.
A miniszterelnök hat fejlesztési irányt jelentett be:
- Versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, száz kilométer per órás átlagsebesség a vasúton.
- Megbízható regionális hálózat, a vasút és a busz menetrend összehangolása.
- Erős elővárosi vasút létrehozása, tram-train rendszerek bővítése.
- Partnerség Budapesttel, ennek a régiónak a fejlesztése országos nemzeti érdek.
- Több áru a vasúton, ami csökkenteni tudja az autópályák és a gyorsforgalmi utak terheltségét.
- Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Régiós együttműködés fejlesztése.
A miniszterelnök elmondta, 15 éves vasútfejlesztés első napja ez, ahol a forrás biztosított. A sajtótájékoztatót megelőzően Magyar és Vitézy vonattal érkezett Rákospalota-Újpest vasútállomásra, ám indulás előtt a Nyugati pályaudvaron egy férfi állította meg őket, aki leköpte a miniszterelnököt. Magyar jó egészséget kívánt a férfinak.
Vitézy Dávid arról beszélt, hogy nemcsak Lázár János volt miniszter vasútrombolásának lezárását látja a program elindításában, hanem egy 1968 óta tartó folyamatot zárnak le, amikor a vasútfejlesztést felváltotta a közútfejlesztés.
Hazahoztuk az uniós forrásokat, és valóban az emberek érdekeit szolgáló beruházásokra fogják elkölteni. Nem lombkoronasétányra, és nem vári minisztériumi épületekre
– mondta.
Vitézy kifejtette, a következő hét év fejlesztései vonatkozásában 950 milliárd forintra kapott engedélyt Magyarország kötelezettségvállalásra. Érzékeltette, hogy az összesen beharangozott 3550 milliárdos költségvetés beruházási szint léptékében Ausztria szintje, ami a tempót illeti. Igaz, ezzel nem meg sem fogjuk közelíteni Ausztriát – fűzte hozzá. Kiemelte, tavaly mindössze 20 milliárd forint volt a vasútfejlesztésre fordított összeg. Vitézy szerinte az látható, ahol van fejlesztés, megnő a vasút használóinak aránya.
Majd kiemelte a legnagyobb problémákat. Elmondta:
- 43 év a vasúti kocsik átlagéletkora,
- óriási lemaradás van az akadálymentesítés területén,
- 73 százalékban nincs utastájékoztatás a vasútvonalakon,
- a pályahálózat 42 százalékán van sebességkorlátozás.
- mindössze 32 százaléka a kocsiknak, amelyekben zártrendszerű mellékhelyiség működik.
Vitézy szerint tervben van többek közt:
- Az Intercity flottájának lecserélése. 35 új, 400-500 fős motorvonat beszerzését indítják el.
- Új HÉV-szerelvények beszerzése. Összesen 42 darab, 120 méteres, klimatizált szerelvényt kívánnak beszerezni. Az első eredményei ennek a ciklus végére várhatók.
- Óránként induló Intercity vonatokat szeretnének.
- A repülőtéri vonal tekintetében koncessziós programban gondolkoznak.
- Még a sajtótájékoztató kezdetén beszélt róla, hogy meghosszabbítanák a hármas metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig.
- Vidéki nagyvárosok elővárosi vasútfejlesztése.
- Kamionforgalom átterelése a vasútra.
- Állomásfejlesztést és azok kereskedelmi hasznosítását is célként tűzték ki. Vitézy szerint a magántőkét is tervezik bevonni, de nem kijátszani az állami vagyont.
- Átfogóan kívánják digitalizálni a vasutat. Mint mondta, a MÁV-ot is elérte a munkaerőhiány, ezért ezen is dolgozni kell.
- Növelni kívánják a kétvágányú vonalakat.
A vidéki beruházások tekintetében Vitézy kiemelte,
- az egyik cél a debreceni nagyállomás komplex felújításának megtervezése.
- Idén el fog készülni a Debrecen-Balmazújváros villamosítása, ami elővárosi célokat is fog szolgálni.
- Debrecen-Nyíregyháza közt 160 kilométer/órás vonal kialakítása.
- Debrecen-Mátészalka pálya villamosításának előkészítését is megkezdik a tervezéssel.
- Átfogó fejlesztés a Budapest-Miskolc közti legrosszabb szakaszon. Lényeges gyorsítás várható a Hatvan-Füzesabony szakaszon. Szinén 160 kilométer/órás sebességet kívánnak elérni.
- Megkezdik a Kazincbarcika–Miskolc–Tiszaújváros vonalon a tram-train előkészítését, ami nulláról indul.
- Egri átfogó vasútfejlesztés is tervben van.
- Szolnok állomás átfogó megújítása, ahol jelenleg 20 kilométer/órás sebességgel lehet haladni.
- Nagykáta-Újszász vonal teljes felújítását tervezik.
- A Budapest-Szeged fővonal átfogó fejlesztése ugyancsak megkezdik. Ez 2030-ra fejeződhet be.
- Győr elővárosi közlekedésének előkészítését is megkezdik.
- Budapest-Győr közt szintén 160 kilométer/órás kívánják emelni a sebességet, Almásfüzitőig teljes felújítás lesz.
- Szakaszos beavatkozások lesznek a székesfehérvári vonalon.
- Gyorsítanák a balatoni vasútközlekedést mindjét parton. 160 kilométer/órás sebességet kívánnak elérni.
- Balatoni vasútállomások rekonstrukciója, és akadálymentesítése. Erre 23 milliárd forintot fognak költeni.
- Megkezdik a tervezését a pécsi fővonal felújításának. Teljes újjáépítést terveznek.
- Északi-déli vasúti főfolyosó fejlesztése.
- Szombathely-Kőszeg közt villamosítják a vasúti pályát.