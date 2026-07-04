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Gyakran rasszizmus és kirekesztés várja a dél-ázsiai munkavállalókat Bukarestben

24.hu
2026. 07. 04. 15:43
24.hu
2026. 07. 04. 15:43
Romániában egyre inkább a dél-ázsiai vendégmunkások tartják mozgásban a futárszektort. Közéjük tartozik a bangladesi Mehedi Haszan is, aki egy jobb élet reményében érkezett, de egyre több csalódással szembesül. Gyakran érzi magányosnak magát, és sokasodnak a kollégáit ért verbális vagy fizikai támadások. Civil szervezetek szerint a probléma súlyos, és nő a vendégmunkásokat érő rasszista incidensek száma Romániában. A Deutsche Welle riportja.
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Gyakran rasszizmus és kirekesztés várja a dél-ázsiai munkavállalókat Bukarestben
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