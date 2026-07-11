NATO-misszió a Fekete-tengeren: így szedik fel az elsodródott orosz aknákat

Az orosz-ukrán háború óta sodródó tengeri aknák veszélyeztetik a nemzetközi hajózást a Fekete-tenger térségében. Törökország, Románia és Bulgária közös NATO-misszió keretében kutatja fel és semlegesíti ezeket. Hogy hogyan zajlik egy aknamentesítő őrjárat, és miért van egyre fontosabb szerepe a NATO-ban Törökországnak? A Deutsche Welle riportja.