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NATO-misszió a Fekete-tengeren: így szedik fel az elsodródott orosz aknákat
Az orosz-ukrán háború óta sodródó tengeri aknák veszélyeztetik a nemzetközi hajózást a Fekete-tenger térségében. Törökország, Románia és Bulgária közös NATO-misszió keretében kutatja fel és semlegesíti ezeket. Hogy hogyan zajlik egy aknamentesítő őrjárat, és miért van egyre fontosabb szerepe a NATO-ban Törökországnak? A Deutsche Welle riportja.
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