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Moldova: az orvosi turizmus új hazája?
„Londonban minden nagyon drága, itt nagyjából az ottani ár harmadába kerül” – mondják azok az egészségturisták, akik Moldovába utaztak fogászati kezelésért. Nemcsak az alacsonyabb árak vonzották őket, hanem a korszerű technológia és a szolgáltatás minősége is. Az egészségturizmus már most is milliókat hoz az országnak, pedig a lehetőségek nagy része még kiaknázatlan. A Deutsche Welle riportja.
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