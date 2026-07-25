„Lehet, hogy téged visz el a szuperügyészség” – a demokráciáért aggódik a Fidesz Tusványoson

Kevesebb, mint száz napja kormányoz a Tisza, de Orbán Viktor szerint máris véget ért a demokrácia Magyarországon, kiépült az önkény. Tusványoson arról kérdeztük a Fidesz-KDNP politikusait, valamint a meghívott vendégeket, helytálló-e az exminiszterelnök rendszerdiagnózisa, milyen eszközei maradtak a parlamenti ellenzéknek az ellenállásra, hiteles-e a volt kormányoldal, amikor a jogállamért aggódik, illetőleg, hogy a mából nézve hiba volt-e olyan választási rendszert alkotni, amely ekkora hatalmat ad a mindenkori győztes pártnak.