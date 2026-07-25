Videó
„Lehet, hogy téged visz el a szuperügyészség” – a demokráciáért aggódik a Fidesz Tusványoson
Kevesebb, mint száz napja kormányoz a Tisza, de Orbán Viktor szerint máris véget ért a demokrácia Magyarországon, kiépült az önkény. Tusványoson arról kérdeztük a Fidesz-KDNP politikusait, valamint a meghívott vendégeket, helytálló-e az exminiszterelnök rendszerdiagnózisa, milyen eszközei maradtak a parlamenti ellenzéknek az ellenállásra, hiteles-e a volt kormányoldal, amikor a jogállamért aggódik, illetőleg, hogy a mából nézve hiba volt-e olyan választási rendszert alkotni, amely ekkora hatalmat ad a mindenkori győztes pártnak.
Legfrissebb videók
„A legjobb ajándék lesz anyukámnak, hogy tudok járni” – Budapesten kaptak művégtagot az ukrajnai háború sérültjei
„Nem jó, ha az a felfogás eluralkodik, hogy a győztes bármit megtehet” – megtartotta első kormányellenes tüntetését a Fidesz
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!