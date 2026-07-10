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„Nem jó, ha az a felfogás eluralkodik, hogy a győztes bármit megtehet” – megtartotta első kormányellenes tüntetését a Fidesz
A TISZA-kormány egy alaptörvény-módosítással mozdítaná el a helyéről Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az ellenzékbe szorult Fidesz képviselői ezt veszélyes önkényuralmi lépésnek tartják, ezért csütörtök estére „Stop Önkény!” címmel tüntetést szerveztek a kormány döntése és Magyar Péter ellen Sándor-palota elé. A demonstráción felszólalt Áder János, Havasi Bertalan és Szűcs Gábor is. Stábunk a tüntetőkkel beszélgetett a kialakult helyzetről.
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