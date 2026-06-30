Kálnoki-Kiss Attila: Az asztalomon négyoldalnyi A3-as papír van, tele NAV-vizsgálatokkal

„Amíg én vagyok az államtitkár, biztosan nem járulok hozzá ahhoz, hogy olyan beruházásra, eseményszervezésre adjunk forrást, aminek nem látjuk az értelmét, a megtérülését” – mondta Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár. A bő egy hónapja hivatalba lépett vezető, lapunk korábbi főmunkatársa a 24.hu-nak adta első nagyinterjúját. Ebben szó volt arról az átfogó átvilágításról, amelyet tervez, a taorendszerről, s dilemmáiról, a Fradiváros ügyéről, a Lounge-csoporttól való szabadulás bonyodalmairól, de a beszélgetésből kiderült az is, hogy legfőbb céljainak egyike a magyarok aktivizálása.