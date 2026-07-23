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„Fidesz? Game over” – Tusványos résztvevőit kérdeztük az összeomló Fideszről
Navracsics Tibor nemrég arról beszélt, kétséges, hogy a Fidesz brand megmenthető-e. A párt múlt heti látványos összeomlása után rendezték meg az idei Tusványost, ahol arról kérdeztük a résztvevőket, van-e még kiút a mostani válságból. Az exmegafonos Deák Dániel elmondta, hogy a BYD-be katapultáló Szijjártó Péter lehet még a Fidesz Kapitány Istvánja, Zárug Péter Farkas szerint ez game over, Orbán Balázs elmondta, hogy majd a helyzet elhozza a Fidesz megújulását, Németh Zsolt pedig sok sikert kívánt Navracsicsnak a pártalapításhoz.
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