„Fidesz? Game over” – Tusványos résztvevőit kérdeztük az összeomló Fideszről

Navracsics Tibor nemrég arról beszélt, kétséges, hogy a Fidesz brand megmenthető-e. A párt múlt heti látványos összeomlása után rendezték meg az idei Tusványost, ahol arról kérdeztük a résztvevőket, van-e még kiút a mostani válságból. Az exmegafonos Deák Dániel elmondta, hogy a BYD-be katapultáló Szijjártó Péter lehet még a Fidesz Kapitány Istvánja, Zárug Péter Farkas szerint ez game over, Orbán Balázs elmondta, hogy majd a helyzet elhozza a Fidesz megújulását, Németh Zsolt pedig sok sikert kívánt Navracsicsnak a pártalapításhoz.