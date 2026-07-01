Szenvedés és izzadás a nyár egyik legmelegebb napján

Június végén Európát rendkívüli hőhullám sújtotta, amely Magyarországon is történelmi rekordot döntött: még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet. Mi áll a szélsőséges meleg hátterében? És hogyan viselik mindezt azok, akik a legforróbb órákban is a tűző napon dolgoznak? Végigforgattuk a nyár egyik legmelegebb napját, hogy ezekre a kérdésekre választ találjunk.