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Szenvedés és izzadás a nyár egyik legmelegebb napján
Június végén Európát rendkívüli hőhullám sújtotta, amely Magyarországon is történelmi rekordot döntött: még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet. Mi áll a szélsőséges meleg hátterében? És hogyan viselik mindezt azok, akik a legforróbb órákban is a tűző napon dolgoznak? Végigforgattuk a nyár egyik legmelegebb napját, hogy ezekre a kérdésekre választ találjunk.
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