270 milliós jelzálog került a zsinagógára és a régi szeretetotthonra, amelynek lakóit a nyilasok végezték ki

750 ezer eurós – jelenlegi árfolyamon mintegy 270 millió forintos – jelzálog került a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség (MAOIH) több mint háromezer négyzetméteres, a XII. kerületi Városmajor és az Alma utca sarkán található ingatlanjára – derül ki a tulajdoni lapról.

A helyszínen jelenleg is zsinagóga működik, korábban pedig egy tragikus múltú szeretetotthon üzemelt.

A még tavaly bejegyzett jelzálog mögött egy tartozás és egy Budapesten komoly beruházásokat végző ingatlancsoport áll.

Történelmi tragédia helyszíne az egykori szeretetotthon

A városmajori ingatlanról 2025-ben már írtunk, amikor arról számoltunk be, hogy bár 2017-ben 450 millió forintos támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökséggel a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség az Alma utcai szeretetotthon felújítására, és bár a pénzt kifizették, a beruházás érdemben el sem kezdődött, és a jövőben sem valósul meg. A MAOIH részletekben fizeti vissza a felvett támogatást, amit még a korábbi vezetés kapott az államtól.

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Emellett arról is beszámoltunk tavaly decemberben a projekttel kapcsolatban, hogy költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást folytat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az adóhatóság most azt írta a 24.hu-nak:

az ügyben a nyomozás jelenleg is folyamatban van. Az eljárás során folyamatosan kerülnek végrehajtásra a szükséges nyomozati cselekmények. További, nyilvánosságra hozható információ nem adható.

Keszler Gábor, aki 2023 óta vezetője a MAOIH-nak, korábbi cikkünkben hangsúlyozta: az előző vezetés hibáinak tudható be, hogy meghiúsult a felújítás. Keszler ugyanakkor nem tudott nyilatkozni az ingatlan jövőjéről jó nyolc hónappal ezelőtt. „Az Alma utcai szeretetotthon 2015 óta nem funkcionál, már régen elvesztette az összes jogosítványát, az összes engedélyét ahhoz, hogy ez egy otthon legyen. A jelen helyzetünkben csacsiság lenne arról fantáziálni, hogy milyen szeretetotthont fogunk létrehozni” – mondta akkor.