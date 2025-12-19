Hiába volt a kormány szívügye a szeretetotthon, eltűnt a pénz, befuccsolt a beruházás

2015-ben bezárt a XII. kerületi, szomorú múltú Alma utcai szeretetotthon. A lerobbant állapotú ingatlan felújítását Orbán Viktor rendelte el a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatokban, a Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezésekre hivatkozva. A 2024/2015. számú kormányhatározatban például 350 millió forint átcsoportosítását írta elő 2016-ra a kormányfő a szeretetotthon rekonstrukciójára az ortodox izraelita hitközség számára.

Az akkor Lázár János vezette Miniszterelnökség két ütemben szerződött a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséggel (MAOIH):

először 2015 májusában, amikor 50 millió forint támogatást utaltak, ez volt a tervezési, előkészítési fázis a szerződés szerint,

majd ez alapján a rekonstrukció második ütemére 2017 decemberében szerződtek, a következő év januárjában ennek megfelelően át is utalták a 450 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást.

A 24.hu birtokába került támogatási szerződés szerint 2019 június végéig kellett volna elkészülnie a beruházásnak.

Ez azonban nem történt meg, emiatt a felek 2020 májusában módosították a szerződést: 2022. december végére tolták ki a projekt megvalósításának a határidejét. A módosításban rögzítették azt is, hogy erre miért került sor: 2018 januárjában a kormányhivatal visszavonta a szeretetotthon építési engedélyét, valamint az örökségvédelmi engedélyt.

Az új tervek és az engedélyezési dokumentáció elkészítése felemésztette a 2018-as évet, így az új, módosított tervdokumentációt 2019 elején adta be a kedvezményezett, melyre 2019. augusztus végén született határozat alapján jogerős építési engedéllyel rendelkezik a projekt

– olvasható a szerződésmódosításban.

Lázár János a stabil pont a történetben

Csakhogy a jogerős építési engedély birtokában sem kezdődött el a beruházás, sőt a mai napig nem látszik, hogy bármit kezdtek volna a lerobbant épülettel, noha legkésőbb 2023 januárjáig el kellett volna számolnia a MAOIH-nak az állami támogatással.