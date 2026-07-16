Megerősítette a NAV: Leváltottak két vezetőt, az ukrán aranykonvoj ügyében a teljeskörű vizsgálat folyamatban van

Azt meg tudjuk erősíteni, hogy július 14-ei hatállyal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Bűnügyi Főigazgatóság két vezetőjének vonta vissza vezetői megbízatását. A hivatal a NAV személyi jogállását szabályozó törvényben foglaltakat betartva járt el, amely szerint a vezetői megbízás indoklás nélkül visszavonható

– írta a NAV sajtóosztálya a Telexnek, akik kérdésekkel fordultak a szervhez, miután a HVG arról írt, hogy leváltottak két NAV-vezetőt, akik érintettek az aranykonvoj ügyében.

Szilágyi Tamásról, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató-helyettesről és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjéről, Tóth Márkról van szó, akikről a Pénzügyminisztérium most megerősítette, hogy a NAV visszavonta a megbízatásukat. A szaktárca hozzátette, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében a visszavonást nem szükséges indokolni, és ismételten megerősítette, hogy „a minisztérium transzparens, szakmai alapon működő, politikai befolyástól mentes, korrupciómentes működést vár el a NAV-tól”.

Ezt az összefüggést a NAV Telexnek adott válasza nem tartalmazza. Levelükben azt írják:

Mindezektől függetlenül megjegyezzük, hogy az ukrán pénzszállító ügyében az első vizsgálatot április végén rendelte el a NAV, amelynek tárgya a büntetőeljárás első 72 órájának jogi-törvényességi vizsgálata volt. Mivel egyes intézkedéseknél szabálytalanságot állapítottak meg, a hivatal újabb, de már teljeskörű átvilágítást rendelt el saját hatáskörben, ami azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e.

Az ukrán pénzszállító ügyében a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása, amely azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e,

jelenleg is folyamatban van.

A vezetők leváltésa összefügghet az ukrán aranykonvoj ügyével

Ugyanakkor a HVG úgy tudja, leváltásuk összefügg az aranykonvojüggyel. Az ukrán pénzszállítókra március 5-én csaptak le a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai, miután az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a Legfőbb Ügyészség a NAV-ot bízta meg, hogy nyomozzon a pénzmosás gyanújával indított ügyben.

A TEK ugyan lecsapott a hét ukrán államolgárra, és be is vitte őket kihallgatásra, de a pénzügyőrök nem találtak pénzmosásra utaló jeleket, így hivatalosan nem is foglalták le a szállítmányt, nem vették őrizetbe az ukránokat, és csak tanúként hallgatták ki őket. Szilágyi Tamás és Tóth Márk volt az, aki a NAV részéről a legmagasabb rangban jelen volt az akcióban, és a később a túlkapások miatt indított eljárásban a tanúk arról számoltak be, hogy meglehetősen feldúltak voltak.

Gyanúsítottként hallgatták ki a TEK főigazgatóját is

Korábban Hajdu Jánost, a TEK főigazgatóját is gyanúsítottként hallgatták ki az ukrán pénzszállítók ügyében. A 444 arról értesült, Hajdu a kihallgatásán azt vallotta, Farkas Örstől, a Fidesz-kormányban a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárától értesült először az ukrán pénzszállítókat érintő „aranykonvoj” ügyről a Terrorelhárítási Központ (TEK) felmentett főigazgatója.

Hajdut hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanusítják az ukrán pénzszállítók elfogása és fogvatartása kapcsán. A volt főigazgatóval a lap szerint június 29-én közölték a gyanúsítást, ami ellen panasszal élt.