Magyar Péter: Bóka János lesz a Fidesz csődbiztosa

Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett posztban azt írta, hogy a fideszes politikus korábban az SZDSZ képviselőjelöltjeként indult, valamint titkosszolgaként is dolgozott. A miniszterelnök a rövid bejegyzést a

Mi lesz veled illiberalizmus?

kérdéssel zárta, egy kommentben pedig azt is hozzátette: „Ő lehet a Fidesz Retkes Attilája…emlékeztek, ő számolta fel az SZDSZ-t?”

Havasi szerint helyenként kaotikus a helyzet a Fideszben

A 24.hu hétfői értesülései szerint kedd délutánra a Fidesz rendkívüli frakcióülést hívott össze, ahol a képviselők várhatóan megválasztják a lemondott Gulyás Gergely utódját. Lapunk úgy tudja, hogy Orbán Viktor pártelnök és a frakció jelentős része is Bóka Jánost támogatja a pozícióra. Bóka nem esik a fideszes mandátumkorlátozás alá, és miniszterként már szerzett parlamenti tapasztalatot.

Magyar a napokban több alkalommal is kommentálta az ellenzéki párt belügyeit. Gulyás lemondását követően egy korábbi posztjában arról írt, hogy „megindult a belharc” és „bandaháború” tört ki a frakcióban az utódlással kapcsolatban, amelynek résztvevői között már akkor megnevezte Bókát.

A Fideszen belüli jelenlegi helyzetről hétfőn Havasi Bertalan kommunikációs igazgató is nyilatkozott. A szóvivő Szijjártó Péter lemondása és távozása kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Fidesz állapota „jelenleg nem jó, helyenként kaotikus”, bár hangsúlyozta, hogy a választási vereség után ez szerinte várható volt, és továbbra is optimista a párt jövőjét illetően.