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Belföld

„A Fidesz állapota jelenleg nem jó, helyenként kaotikus. Ezt tagadni nem érdemes” – így kommentálta Havasi Bertalan Szijjártó lemondását

Beliczay László / MTI
Szijjártó Péter, a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese és a miniszterelnök szóvivõje, és Havasi Bertalan, a kormányfõ sajtóstábjának vezetõje 2012. április 13-án.
admin Rugli Tamás
2026. 07. 15. 15:07
Beliczay László / MTI
Szijjártó Péter, a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese és a miniszterelnök szóvivõje, és Havasi Bertalan, a kormányfõ sajtóstábjának vezetõje 2012. április 13-án.
A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, mit gondol Szijjártóról, és hogy szerinte mit gondol Orbán.

Szijjártó Péter kora délután bejelentette, hogy lemond parlamenti mandátumáról, hogy a közéletet hátrahagyva a BYD-csoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője legyen. A bejelentésre Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált: Szijjártó új munkahelye kapcsán mostanra a Fidesz-szavazók számára is világos lehet, hogy kinek az érdekeit képviselte korábban a Fidesz-kormányok külügyminisztere az ezermilliárdos akkumulátor- és autóipari beruházásoknál.

A HVG megkeresésére Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is elmondta, mit gondol a volt miniszter kicsekkolásáról. Mint fogalmazott, a Szijjártóval eltöltött húsz évre és közös munkára bajtársiassággal és barátsággal gondol, és biztos benne, hogy Orbán Viktor is ugyanígy van ezzel. Majd kijelentette:

Személyes véleményem szerint a Fidesz állapota jelenleg nem jó, helyenként kaotikus. Ezt tagadni nem érdemes. Viszont azt gondolom, egy kétharmados vereség után három hónappal még nem is nagyon érdemes mást várni.

Havasi ugyanakkor leszögezte, biztos abban, hogy a Fidesznek közép- és hosszútávon is van jövője a politikában, Orbán Viktor pedig „rengeteget dolgozik a helyzet stabilizálásáért”. A kommunikációs igazgató a lapnak azt mondta, összességében nézve optimista a jövővel kapcsolatban.

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