Megindokolta a Belügyminisztérium, miért ugrott Szabó Bence három hét alatt három rendfokozatot

A Belgyüminiszétriumnál érdeklődött a HVG Szabó Bence előremenetelével kapcsolatban, miután Pósfai Gábor nemrég bejelentette, hogy a választási kampány idején a Gundalf-ügy kapcsán megismert Szabó július 7-e óta ezredesi rangban látja el a kabinetfőnöki feladatokat a belügyminiszter mellett.

Szabó Bence százados volt az, aki még februárban interjút adott a Direkt36-nak és elmondta, hogy a titkosszolgálatokat is bevetették a Tisza Párt két informatikusával szemben, akiket aztán gyermekpornográfia vádjával akartak gyanúba keverni. Szabó Bence már korábban beadta a felmondását a rendőrségnél, de miután jelezte, hogy ő szivárogtatott a lapnak, elküldték és hivatali visszaéléssel is meggyanúsították.

A választás után ejtettek vele szemben minden vádat, Pósfai pedig újdonsült belügyminiszterként bejelentette, hogy a pályát korábban elhagyó rendőrök visszatérhessenek a hivatásos állományba. Szabó Bence élt ezzel a lehetőséggel: őrnagyként vették vissza az állományba, mostani kabinetfőnöki kinevezésével pedig újabb két rendfokozatot ugrott, három hét alatt századosból ezredes lett.

A HVG megjegyezte, hogy ilyen rövid idő alatt merőben szokatlan, hogy valaki ekkorát lép előre a ranglétrán, ezért kérdezték Pósfai tárcáját.

„A Belügyminiszter július 7-ei hatállyal miniszteri kabinetfőnök (főosztályvezetői jogállású) beosztásba nevezte ki Szabót, és a Belügyminisztériumban a főosztályvezetői beosztáshoz rendszeresített rendfokozat az alezredes és az ezredes a hivatásos állomány szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint egy 2015-ös BM-rendelet előírása szerint” – közölte a megkeresésre a minisztérium, azzal kiegészítve, hogy Szabó azért lett rögtön ezredes, és nem alezredes, mert

a kabinetfőnöki feladatellátás teremthet olyan helyzeteket, hogy magasabb rendfokozatban lévő munkatárs részére kell utasítást adni, így indokolt volt részére az ezredesi rendfokozat.

A Belügyminisztérium ugyanakkor rögzítette azt is, hogy a kinevezéssel Szabó Bencének kötelességei is keletkeztek: a rendészeti szakvizsga és a rendészeti mestervezetővé képző megszerzése.