„Orbán Viktornak 10 centire tartotta a képébe a telefont a Hadházy Ákos”– Pócs János szerint óvodás szint elvárni a képviselőktől, hogy ne vigyék be a telefont az ülésterembe

A zsoltibácsi-ügy kapcsán tartott sajtótájékoztatót szerdán két fideszes országgyűlési képviselő, Pócs János és Panyi Miklós, ám mint azt a Telex kiszúrta, a hangzatos mondatokat akkor tették a politikusok, amikor a sajtó képviselői a Tisza Párt keddi parlamenti kivonulásáról kérdezték őket.

A parlament tegnapi ülésén a mobiltelefon-használat kapcsán szabadultak el az indulatok. A kormánypárti képviselők, élükön Magyar Péter miniszterelnökkel azt sértelmezték, hogy bár a frakciók elvileg megállapodtak abban, hogy nincs mobilozás és videózás az üléseken, a fideszes képviselők rendre nem így cselekszenek. Tegnap Pócs arra hivatkozva emelkedett szóra, hogy azzal vádolták, videózik a telefonjával, miközben nem is. „Ha egyszer nem videóztam, akkor nem videóztam” – mondta a képviselő, mire Magyar előbb megindult a fideszes padsorok felé, majd aztán az egész Tisza-frakció elhagyta az üléstermet, Forsthoffer Ágnes házelnök pedig szünetet rendelt el, míg a fideszesek elkészítik a felvételeket. Az ülésterembe visszatérve Magyar azt kérte, hogy döntsön a házbizottság, és ha szükséges, sújtsa milliós bíróságokkal azokat a képviselőket, akik figyelmen kívül hagyják a házszabályt.

Magyar Péter azt ígérte, hogy nagyobb demokrácia lesz, mint a Fidesz-kormány alatt. A Fidesz-kormány alatt a mobiltelefonok soha nem voltak kitiltva. Orbán Viktor miniszterelnöknek 50 centire vagy 10 centire tartotta a képébe a telefont a Hadházy Ákos, meg a Tordai (Bence), meg az összes többi

– csattant fel most Pócs, hozzátéve azt is, hogy az előző parlamenti ciklusokban Orbán beszédei alatt az ellenzéki képviselők folyamatosan élőztek a közösségi oldalaikon, de ennek ellenére sem jutott soha senkinek eszébe, hogy kitiltsák a mobilokat az ülésteremből. Pócs szerint egyébként is óvodás szint elvárni a képviselőktől, hogy hagyják kint a folyosón a telefonjukat.

Pócs emellett azt is állította, hogy a későbbi házbizottsági ülésen Magyar Péter „ököllel verte az asztalt”, és „fenyegette a mondhati mindannyiunk által köztiszteletben álló házelnök asszonyt”.

A sajtótáékoztatót a zsoltibácsi-ügyben korábban nyilatkozó Bangó Sándor ügyvédje, Litresits András irodája előtt tartották. Mint a Telex írja, Pócs szerint felvetődött a jogász felelőssége abban, hogy „Bangó Sanyikát a Kontrollnak kiszolgáltatták”. Az ügyvédet egyébként meghívták a sajtóeseményre, de nem élt a lehetőséggel.