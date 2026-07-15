Petíciót indított a MÁV által kiebrudalt lövészegyesület, amelyben a MÁV biztonsági igazgatója versenyez

Petíciót indított a lőtere megmentése érdekében a B-Pro Bellators SE annak ellenére, hogy a MÁV-csoport a múlt héten végleges döntésként jelentette be, hogy felmondta a vasúttársaság Péceli úti ingatlanán a bérleti szerződést.

A lőtér működése miatt évek óta lakossági tiltakozások zajlottak a környéken. Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester a felmondás bejelentésekor közölte, hogy a lőtér üzemeltetője rendszeresen megszegte az önkormányzati előírásokat, a lövészet folyamatos és jelentős zajterhelést okozott a környéken élőknek. A MÁV azután szüntette meg a szerződést, hogy az önkormányzat a sorozatosan kiszabott pénzbüntetésekkel sem tudta rendezni a helyzetet.

B-Pro Bellators SE a múlt hét végén még azt állította, hogy „a politikai TikTok-nyilatkozatokkal ellentétben a MÁV Zrt. bérbeadótól semmilyen felmondást” sem kaptak, a petícióban viszont már változtattak a hangnemen, és azt írták, „kérik a MÁV Zrt. vezetését, hogy ne bontsa fel a B-Pro Bellators SE lőtérre vonatkozó szerződést, hanem kezdjen érdemi egyeztetést és törekedjen megegyezésre”.

A B-Pro Bellators SE lőtér nem csupán egy sportlétesítmény. Egy olyan közösségi és szakmai központ, amely évek óta biztosít lehetőséget a sportlövészetre, a biztonságos fegyverkezelés oktatására, valamint hivatásos és civil lövők felkészülésére

– olvasható a petícióban.

Mint arról beszámoltunk, a helyzet furcsasága, hogy a lőtér egyik kiképzője, egyben az egyesület versenyzője az a Pomozi Sándor, aki a MÁV Zrt. biztonsági főigazgatója. Pomozi MÁV-os vezetői állása előtt az Áder János köztársasági elnöksége idején létrejött elnöki őrség vezetője volt. Pozíciójából 2023-ban, Novák Katalin hivatalba lépésekor mentette fel Pintér Sándor. A köztárssági elnök őrzését pedig ismét a TEK vette át.