Nem akar levonulni a MÁV-területről a lőtér, amelyben Áder volt őrségparancsnoka is érdekelt

A hírekben megjelent valótlan állítások, valamint a politikai TikTok-nyilatkozatokkal ellentétben a MÁV Zrt. bérbeadótól semmilyen felmondás a lőtér területének bérlőjéhez ezidáig hivatalosan nem érkezett. A lőtér zavartalanul működik, fogadja a vendégeit és a szerződéses partnereit

– közölte Facebook-oldalán a B-Pro lőtér. Mint azt a 24.hu is megírta, Baranyi Krisztina polgármester csütörtökön jelentette be, hogy a MÁV felmondta a ferencvárosi MÁV–Aszódi telepen működő lőtér bérleti szerződését. A döntésről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter értesítette a polgármestert.

A terület tulajdonosa a MÁV, a lőtér működésével kapcsolatban pedig évek óta heves lakossági tiltakozások zajlottak. Baranyi állítása szerint a lőtér üzemeltetője rendszeresen megszegte az önkormányzati előírásokat és más szabályokat, miközben a hét nagy részében lőgyakorlatokat tartottak, amelyek jelentős zajterhelést okoztak a környéken élőknek.

A B-Pro Bellators SE viszont jelenleg is azt állítja, hogy a cég semmilyen jogszabálysértést nem követett el, a lőterekre vonatkozó összes szabályt betartotta és betartatta. „Minden ezzel ellenkező állítás valótlan tartalmú.”

A lőtér felügyeletét ellátó BRFK sem jelzett semmilyen problémát a működéssel kapcsolatban. A lőtér a zajterhelést folyamatosan ellenőrzi, amely elmarad az iparterületen (ferencvárosi pályaudvar) engedélyezett mértéktől. Soha semmilyen ezzel ellenkező állítás vagy vád nem került bizonyításra. A tények makacs dolgok

– olvasható a lőteret működtető szervezet közösségi oldalán.

A MÁV szerződésfelmondó nyilatkozatában ezzel szemben az áll: