Felmondta a MÁV a ferencvárosi lőtér bérleti szerződését, többéves konfliktus ér véget

A MÁV felmondta a ferencvárosi MÁV–Aszódi telepen működő BPRO lőtér bérleti szerződését – jelentette be Baranyi Krisztina, akit Vitézy Dávid közlekedési miniszter értesített a döntésről. A kerület polgármestere szerint ezzel lezárulhat egy évek óta tartó vita, amelyben a környéken élők a lőtér okozta folyamatos zajterhelés és a hatósági fellépés hiánya miatt tiltakoztak.

A terület tulajdonosa a MÁV, a lőtér működése pedig évek óta heves lakossági tiltakozások tárgya volt. Baranyi állítása szerint a lőtér üzemeltetője rendszeresen megszegte az önkormányzati előírásokat és más szabályokat, miközben a hét nagy részében lőgyakorlatokat tartott, amelyek jelentős zajterhelést okoztak a környéken élőknek.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a lőtér július 31-ével zár be, így a lakók visszakapják a nyugalmukat. A Facebook-bejegyzéshez készített videóban a miniszter arról beszélt, a lőtér rengeteg problémát okozott a lakótelepen lakók számára, a hangos lövésektől a lakók nem tudtak pihenni, az idős emberek féltek.

Évek óta tiltakoztak a helyiek

A polgármester már június végén is arról írt Facebook-oldalán, hogy a Péceli úti BPRO lőtér közel hat éve nehezíti meg a MÁV–Aszódi lakótelep több ezer lakójának mindennapjait. Beszámolója szerint hétfőtől szombatig, reggeltől estig hallható lövések jelentettek terhelést az ott élők, a háziállatok és a környék élővilága számára – erről alább egy videót is mutatunk.

A lakók korábban több száz aláírással ellátott petíciót nyújtottak be a lőtér nyitvatartásának korlátozásáért, az önkormányzat pedig rendeletben is próbálta szűkíteni a működési időt. Baranyi szerint azonban az üzemeltető ezt figyelmen kívül hagyta, ezért az önkormányzat és a lőtér között peres eljárás is indult.

A haditechnikai engedély tovább fokozta a konfliktust

A polgármester szerint a helyzetet tovább élezte, hogy egy korábbi lakossági demonstráció után a lőtér haditechnikai eszközök használatára is engedélyt kapott a kormányhivataltól. Baranyi azt állította, hogy ennek következtében még erősebb hanghatások érték a környéket, miközben a lakók rendszeresen láttak honvédségi egyenruhát viselő személyeket a területen.

A tiltakozók azt hangsúlyozták, hogy a lőtér közvetlen közelében sűrűn lakott városrész, iskola, kórházi és pszichiátriai intézmények is találhatók, ezért szerintük a működés összeegyeztethetetlen a környék nyugalmával.