Először jelentkezett Sulyok Tamás az alaptörvény-módosítás elfogadása óta

A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti – olvasható abban a bejegyzésben, ami Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-oldalán jelent meg szerda délután.

Sulyok itt az Országos Bírói Tanács Bíróságok napja alkalmából rendezett ünnepségén elmondott beszédéből idézett, azzal folytatva, hogy ez a nap „jogrendünk alapértékeinek az ünnepe”, mert „az igazságszolgáltatás intézményi tiszteletéről és a bírák megbecsüléséről szól”. A köztársasági elnök szerint mindez arra az eszmeiségre mutatrá, melyet a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni: a jogállamiság működtetésére.

A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti , (…), egy működő rendszer, amely magában hordozza a jog tiszteletét és az állam rendjéről alkotott felfogást, ami a polgári Magyarország megszületése óta viszonyítási pont

– fogalmazott az államfő.

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Először nyilvánult meg az alaptörvény-módosítás elfogadása óta

Az országgyűlés hétfőn szavazta meg az Alaptörvény 17. módosítását, melybe belefoglalták azt is, hogy annak hatályba lépését követően a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása megszűnik.

Az államfő azóta nem szólalt meg, a hétfői szavazás előtt nem sokkal azonban szintén a Facebookon közzétett egy bejegyzést. Ebben Magyar Péter vádjait utasította vissza, a miniszterelnök ugyanis korábban arról beszélt, hogy a Fidesz megtiltotta a köztársasági elnöknek, hogy aláírja az alaptörvény-módosítást. A kormányfő itt az is állította, hogy (a nem sokkal később lemondását bejelentő) Gulyás Gergely vezetésével az ellenzéki párt előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt is, amelyet az elnöknek kellene majd beadnia. „A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény-módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában” – reagált minderre a hét elején a köztársasági elnök.

Sulyok Tamásnak hétfőtől számítva van öt napja van arra, hogy aláírja az Alaptörvény 17. módosítását – mindeddig ezt nem tette meg. Hogy pontosan milyen lehetőségei vannak az államfőnek, és hogy ezek közül melyik az, ami kaotikus állapotokhoz és a jogi senkiföldjére vihet rövid útón, az alábbi cikkben írtunk részletesen.