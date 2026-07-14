Vitézy: Teljes személycsere következik a MÁV igazgatóságában

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György – jelentette be Vitézy Dávid Facebook-oldalán.
A közlekedési és beruházási miniszter egyúttal jelezte, hogy kedden felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot.
Kiemelt fontosságú célkitűzés
Vitézy a posztban úgy fogalmazott: „A magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új Igazgatóság kinevezésre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik”.
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Amitől szerinte a vonatok nem fognak pontosabban járni, de nem akarják az adatokat eltitkolni.