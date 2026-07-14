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Belföld

Vitézy: Teljes személycsere következik a MÁV igazgatóságában

máv
Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 14. 14:45
máv
Adrián Zoltán / 24.hu
Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter és Wáberer György is lemondott.

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György – jelentette be Vitézy Dávid Facebook-oldalán.

A közlekedési és beruházási miniszter egyúttal jelezte, hogy kedden felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot.

Kiemelt fontosságú célkitűzés

Vitézy a posztban úgy fogalmazott: „A magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új Igazgatóság kinevezésre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik”.

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