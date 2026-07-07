Vitézy Dávid nyilvánosságra hozta a MÁV havi késési statisztikáit

„Vége a lázári titkolózásnak: mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi késési statisztikái” – közölte Vitézy Dávid a Facebookon.

A miniszter szerint a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és „a részletes információk helyett csak egy, a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban.”

A szándék a Vonatinfó lekapcsolásához hasonlóan itt is teljesen egyértelmű volt: ha a problémákról nem tudnak az utasok és az újságírók, akkor nem is kell megoldani őket. Csak azt felejtették el, hogy az emberek nap mint nap használják a közösségi közlekedést, és pontosan érezték a saját bőrükön az elmúlt évek vasútrombolásának minden következményét

– írta.

Vitézy miniszterként abban hisz, hogy a titkolózás és a hatalmi arrogancia helyett őszinteségre van szükség, „különösen egy olyan nehéz helyzetben, mint amibe a magyar közlekedés ügye jutott az elmúlt évek rombolása nyomán.” Ezért tették újra mindenki számára elérhetővé az EMIG-et, ezért indították újra a Vonatinfót, és ezért hozták meg azt a döntést, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban.

Az oldal még fejleszthető ennél tovább is szerinte, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek.

Ettől persze a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, sőt, akár még romlás is elképzelhető az örökséget látva. Viszont mi egyértelművé tesszük az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarjuk a magyar közösségi közlekedés kétségkívül létező problémáit – ehhez pedig először a valósággal kell szembenézni

– zárta a bejegyzést.