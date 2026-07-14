jakab zsófiamagyar divat és dizájn ügynökséglemondás
Belföld

Felmondott Orbán Ráhel barátnője, vezető nélkül marad az állami divatügynökség

Balogh Zoltán / MTI
admin Papp Atilla
2026. 07. 14. 18:27
Balogh Zoltán / MTI
Az új kormánnyal is konstruktív kommunikációra törekedett, de hiába.

Benyújtotta azonnali hatályú felmondását Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója, aki 2024 óta a leköszönt  Orbán-kormány kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztosa is volt. A sajtóban Orbán Ráhel barátnőjeként emlegetett Jakab a döntését az Instagramon így indokolta:

Ahogy eddig, az elmúlt hónapokban is arra törekedtem, hogy megfelelő és konstruktív kommunikációt alakítsak ki az új tulajdonosi joggyakorlónkkal, hiszen a Társaság vezérigazgatójaként feladatom és egyben felelősségem a működés biztosítása, valamint a jogszabályi előírások teljes körű betartása. Az elmúlt hetekben azonban olyan helyzetbe kerültem, amelyben ezt a feladatomat felelősen már nem tudom ellátni.

Jakab Zsófia évek óta többmilliós fizetést vett fel a magyar államtól, egyike volt a notórius álláshalmozóknak, 2023 végén a legjobban kereső állami cégvezetők közé is befért.

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