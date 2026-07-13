Gulyás Gergely: Van, amivel egyetértek Magyar Péter bejegyzéséből

A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani, közölte Gulyás Gergely a Facebookon, miután Magyar Péter arról írt, szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a kormányfő valamennyi állítása valótlan.

„Miközben ma a Tisza az elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből” – jelezte.

Gulyás a posztját azzal zárta, „mégis van, amivel egyetértek Magyar Péter bejegyzéséből:

»legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.«

Mint ismert, hétfőn eldől Sulyok Tamás sorsa a parlamentben.