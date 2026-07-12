Ütközés vetett véget az autós üldözésnek Székesfehérváron

Eseménydúsan telt a július 11-i este Székesfehérváron, miután a helyi járőrök egy nagy sebességgel közlekedő Hondát akartak megállítani a városban, a jármű vezetője azonban továbbhajtott, és autós üldözés vette kezdetét a police.hu-n megjelent közlemény alapján. A sofőr a táblákat és a KRESZ szabályait figyelmen kívül hagyva közlekedett a városban.

A rendőrök eközben rádión további egységeket irányítottak a menekülő jármű útvonalára.

Az ámokfutás a Szeder utcában ért véget, ahol a Honda bal elejével a szemből közlekedő, megkülönböztető jelzést használó rendőrautó bal oldalának ütközött. Az ütközés erejétől a szolgálati jármű egy parkoló autónak csapódott, míg a menekülő jármű bal első kereke is légvesztett lett

– áll a közleményben, ami szerint az érintett járőrkocsiban tartózkodó két rendőr megsérült, őket kórházba szállították.

Soha nem volt jogsija

Ezt követően elfogták a Honda sofőrjét és a vele utazó társát is: egy 17 és egy 16 éves fiút. Az intézkedés során kiderült, hogy a fiatalkorú veszprémi sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ráadásul járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé.

A gépjármű átvizsgálásakor kábítószer-fogyasztásra utaló eszközöket, valamint kristályos, kábítószergyanús anyagot is találtak, ezeket lefoglalták.

A sofőrrel szemben járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, valamint bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségének gyanúja miatt indult büntetőeljárás, valamint az általa okozott közlekedési balesettel és a menekülése során elkövetett számos közlekedési szabályszegéssel összefüggésben szabálysértési eljárás is indult.

A rendőrség a jármű utasának kábítószerrel kapcsolatos jogsértés miatti felelősségét is vizsgálja.