Alkotmánymódosítás: mécsest gyújtanak és imát mondanak holnap a Kossuth téren

Csendes demonstrációt hirdetett hétfő estére Skrabski Fruzsina közéleti influenszer. Az apropó: várhatóan elfogadja az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek egyik fontos pontja, hogy a kihirdetésével megszűnik Sulyok Tamás államfői megbízatása.

Ha holnap az országgyűlés megszavazza az alaptörvény 17. módosítását, akkor ez a mai az utolsó nap, amelyet egy nagyjából működő demokráciában élünk meg. Páran elhelyezünk néhány mécsest a Parlament lépcsőinél, keresztet formálva belőlük és elmondunk egy imát Magyarországért! Ha gondolod csatlakozz hozzánk

– így szól az invitálás a holnapi eseményre.

A kezdeményező szerint „nem lesznek beszédek, se semmi extra csak egy kis fény 20:30-tól a sötétségben!”

Skrabski Fruzsina beszédet mondott június elején azon a tüntetésen, amelynek résztvevői kiálltak Sulyok Tamás mellett, és tiltakozásukat fejezték ki az elmozdításával szemben.

Skrabski beszéde jóval visszafogottabb volt, mint a többi szónoké: főként azt hangsúlyozta, hogy hisz a civilek erejében, nem szereti az agresszív kommentelést, és aggódik a viselkedési kultúráért.