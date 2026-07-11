Magyar Péter: Vajon mit keresett Sulyok Tamás fia az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen?

Vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, dr. Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak?

– teszi fel a kérdést Magyar Péter vasárnapi Facebook-posztjában.

Elmondása szerint Sulyok Tamás február 26-tól 12 napos „hivatalos” utazáson tartózkodott az Egyesült Államokban több száz millió forint közpénzen.

Csak autóbérlésre 62,7 millió forint közpénzt költött az elnöki delegáció, de még esernyőkre is 384.224,- forint közpénzt szórtak el…Vajon miből lehettek ezek az esernyők? Mindezt úgy, hogy az elérhető információk szerint az elnöknek semmilyen hivatalos tárgyalása nem volt sem az amerikai kormányzattal, sem a Kongresszus, sem a Szenátus tagjaival.

Magyar posztja alapján a 12 napos elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmaz a helyi magyar közösségekkel, beleértve pár előrehozott március 15-i rendezvényt, emelett viszont Sulyok Tamás 12 napos hivatalos útjának legnagyobb része is városnézéssel és múzeumlátogatással telt. A program része volt többek között a Dallas sorozatból ismert Ewing-család filmbeli lakhelyén, a Southfork Ranch-en látogatás is, ahova a köztársasági elnök feleségével és fiával együtt ment el.

Amit biztosan tudunk, hogy az elnök fia a magyar honvédség Falcon gépén utazott New York és Cleveland, Cleveland és New Orleans, New Orleans és Houston, valamint Houston és Dallas között. Ahogy azt is, hogy ott ült a köztársasági elnök néhány találkozóján. Már csak azt nem tudjuk, hogy milyen okból és hogy ki fizette az utazása költségeit. Elnök úr,

Tovább is van. Mondjam még?

Az elmúlt napokban a miniszterelnök Áder Jánossal is nyilvános üzengetésbe bocsátkozott, melynek részeként Magyar Péter először közzétett egy drónvideót a volt köztársasági elnök 720 négyzetméteres villájáról, majd részleteket osztott meg Áder egy 2018-as hivatalos amerikai útjáról, amely Magyar szerint szintén inkább egy családi nyaralásra emlékeztet, mint elnöki látogatásra. Áder János utóbbira csak annyit válaszolt, hogy

találkozunk a bíróságon.

Ezt követően ő volt a vezérszónok a Fidesz csütörtöki tüntetésén, ahol az általuk sérelmezett tiszás önkény ellen tiltakoztak pár ezren a Sándor-palota előtt.

A miniszterelnöknek nem a Sulyok útjával foglalkozó volt az első vasárnapi posztja. Előtte pár órával megosztotta azt is, hogy ha öt napon belül nem írja alá a hétfőn megszavazandó (és saját eltávolítását magába foglaló) Alaptörvény-módosítást, akkor megindítják ellene a megfosztási eljárást.