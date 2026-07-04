Magyar Péter benyújtotta az új alkotmánymódosítást, elküldik Sulyok Tamást – íme a legfőbb pontok

A kormány nevében benyújtottam az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot – írja Magyar Péter közösségi oldalán.

A módosítások főbb pontjai:

12 éves (vagy háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése. Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése. Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Kevesebb sarkalatos törvény. Kapcsolódó Bizottságok, MNB, nemzeti lobogó: jelentősen szűkül a sarkalatos törvények köre A címer használatától a nyugdíjrendszerig, az ÁSZ és az MNB működéséig lesz könnyebb a törvényekhez nyúlnia a leendő kormányoknak. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása. A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. A közpénz védelmének erősítése. A vármegyék visszanevezése megyékre. Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata. Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.

Magyar Péter azzal kezdte videós üzenetét, hogy „nem egészen két hete az országgyűlésben meghirdettem a Tisztítótűz-műveletet.” Ez szerinte arról szól, hogy megszabadítják Magyarországot „attól a rendszertől, amely évtizedekre foglyul ejtette az államot, kifosztotta a nemzetet, és elfoglalta a köztársaság intézményeit.” Ezután arról beszélt, hogy „széleskörű társadalmi véleményezés után benyújtom az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását.” Megjegyezte, hogy ez az „alkotmánymódosítás nem zárt ajtók mögött születik meg, hanem a magyar emberekkel egyeztetett módon.” A módosítások egy célt szolgálnak:

azt, hogy a magyar államot, soha ne ejthesse senki foglyul.

Azzal folytatta, hogy a módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. „Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy legfontosabb közjogi méltósága ugyanaz az ember marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Sőt, éltette a jogállamot lebontó kormányt. Sulyok Tamás (…) végig részese, sőt, szurkolója volt annak a folyamatnak, amely lépésről-lépésre lebontotta a Magyarországon a demokráciát és a jogállamot. Cserbenhagyta a hazánkat, amikor az Orbán-kormány elfoglalta az intézményeket, amikor széthordták a közvagyont, és amikor éveken keresztül, tudatosan, éveken keresztül magyart a magyar ellen uszítottak. (…) Sulyok Tamás cserbenhagyta a magyar embereket, amikor a legnagyobb szükségük lett volna rá.”

Magyar Péter közölte: az új köztársasági elnököt a parlament választja meg, várhatóan még nyáron.

Elmondta azt is, hogy

visszaadják az Alkotmánybíróság azon jogköreit, amelyet az Orbán-rendszer elvett tőle. Megadják az alkotmánybíráknak a jogot, hogy saját vezetőik kiválasztásában meghatározó szerepet töltsenek be. Az alkotmánybírák megbízatása kilenc év lesz, újraválasztási lehetőség nélkül.

szűkítik a sarkalatos törvények körét.

a Kúria és az Országos Bírói Hivatal elnökeit hat évre választják ezután

azt is elmondta, hogy a 12 éves képviselői korlát a mostani országgyűlést nem érinti, „de a jövőbeni országgyűlési választásokon már alkalmazandó lesz.”

Beszédét azzal zárta, hogy „legyen egy közös törvényünk, amelyben egy egész nemzet magára ismer, és kijelöli hogyan akarunk együtt élni ebben a csodálatos hazában.” Azt is mondta Magyar Péter, hogy „ez az ország az önöké, az alkotmány is az önöké lesz, amelyet a következő hónapokban együtt kezdünk megalkotni.”