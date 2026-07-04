Magyar Péter benyújtotta az új alkotmánymódosítást, elküldik Sulyok Tamást – íme a legfőbb pontok

A kormány nevében benyújtottam az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot – írja Magyar Péter közösségi oldalán.
A módosítások főbb pontjai:
- 12 éves (vagy háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
- A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
- Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
- Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
- A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
- Kevesebb sarkalatos törvény. KapcsolódóBizottságok, MNB, nemzeti lobogó: jelentősen szűkül a sarkalatos törvények köreA címer használatától a nyugdíjrendszerig, az ÁSZ és az MNB működéséig lesz könnyebb a törvényekhez nyúlnia a leendő kormányoknak.
- Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
- A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
- A közpénz védelmének erősítése.
- A vármegyék visszanevezése megyékre.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
- Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.
Magyar Péter azzal kezdte videós üzenetét, hogy „nem egészen két hete az országgyűlésben meghirdettem a Tisztítótűz-műveletet.” Ez szerinte arról szól, hogy megszabadítják Magyarországot „attól a rendszertől, amely évtizedekre foglyul ejtette az államot, kifosztotta a nemzetet, és elfoglalta a köztársaság intézményeit.” Ezután arról beszélt, hogy „széleskörű társadalmi véleményezés után benyújtom az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását.” Megjegyezte, hogy ez az „alkotmánymódosítás nem zárt ajtók mögött születik meg, hanem a magyar emberekkel egyeztetett módon.” A módosítások egy célt szolgálnak:
azt, hogy a magyar államot, soha ne ejthesse senki foglyul.
Azzal folytatta, hogy a módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. „Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy legfontosabb közjogi méltósága ugyanaz az ember marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Sőt, éltette a jogállamot lebontó kormányt. Sulyok Tamás (…) végig részese, sőt, szurkolója volt annak a folyamatnak, amely lépésről-lépésre lebontotta a Magyarországon a demokráciát és a jogállamot. Cserbenhagyta a hazánkat, amikor az Orbán-kormány elfoglalta az intézményeket, amikor széthordták a közvagyont, és amikor éveken keresztül, tudatosan, éveken keresztül magyart a magyar ellen uszítottak. (…) Sulyok Tamás cserbenhagyta a magyar embereket, amikor a legnagyobb szükségük lett volna rá.”
Magyar Péter közölte: az új köztársasági elnököt a parlament választja meg, várhatóan még nyáron.
Elmondta azt is, hogy
- visszaadják az Alkotmánybíróság azon jogköreit, amelyet az Orbán-rendszer elvett tőle. Megadják az alkotmánybíráknak a jogot, hogy saját vezetőik kiválasztásában meghatározó szerepet töltsenek be. Az alkotmánybírák megbízatása kilenc év lesz, újraválasztási lehetőség nélkül.
- szűkítik a sarkalatos törvények körét.
- a Kúria és az Országos Bírói Hivatal elnökeit hat évre választják ezután
- azt is elmondta, hogy a 12 éves képviselői korlát a mostani országgyűlést nem érinti, „de a jövőbeni országgyűlési választásokon már alkalmazandó lesz.”
Beszédét azzal zárta, hogy „legyen egy közös törvényünk, amelyben egy egész nemzet magára ismer, és kijelöli hogyan akarunk együtt élni ebben a csodálatos hazában.” Azt is mondta Magyar Péter, hogy „ez az ország az önöké, az alkotmány is az önöké lesz, amelyet a következő hónapokban együtt kezdünk megalkotni.”