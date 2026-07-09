Piknikhangulat a Karmalitanál

Most, hogy a választások után elbontották a Karmelitát elkerítő kordonokat, Orbán Viktor korábbi hivatala előtt felszabadult a tér. Számos idős tüntető a Karmelita lépcsőjén ülve hallgatja a beszédeket.

A tüntetés mostanra valószínűleg elérte a maximális létszámát.

A füves területeken sokan inkább üldögélnek. Van hely. Zászlót lengető gyermekek, virágágyások szélén pihenő nyugdíjasok, kutyások színesítik az összegyűlt tömeget.

A Sándor-Palota előtt, a Karmelita szomszédságában kisebb beszélgető csoportokat, csaladokat is látni. Errefelé kedélyesebb a hangulat, a beszédek, a színpad körüli indulatok itt kevésbé érezteti hatását.

Tömegbecslésre nem vállalkoznék, de ahogy Szűcs Gábor utalt rá, 150-200 embernél biztosan többen vannak. Ennek többszörösére tippelnék.