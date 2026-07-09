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A következő élő közvetítés része Az alkotmányosság felszámolása ellen tüntet a Fidesz-KDNP a Sándor-palotánál

Piknikhangulat a Karmalitanál

Stop Önkény tüntetés
Varga Jennifer / 24.hu
A Fidesz–KDNP Stop Önkény! címmel hirdetett demonstrációja 2026. július 9-én a Sándor-palota előtt
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 09. 18:48
Stop Önkény tüntetés
Varga Jennifer / 24.hu
A Fidesz–KDNP Stop Önkény! címmel hirdetett demonstrációja 2026. július 9-én a Sándor-palota előtt

Most, hogy a választások után elbontották a Karmelitát elkerítő kordonokat, Orbán Viktor korábbi hivatala előtt felszabadult a tér. Számos idős tüntető a Karmelita lépcsőjén ülve hallgatja a beszédeket.

A tüntetés mostanra valószínűleg elérte a maximális létszámát.

A füves területeken sokan inkább üldögélnek. Van hely. Zászlót lengető gyermekek, virágágyások szélén pihenő nyugdíjasok, kutyások színesítik az összegyűlt tömeget.

A Sándor-Palota előtt, a Karmelita szomszédságában kisebb beszélgető csoportokat, csaladokat is látni. Errefelé kedélyesebb a hangulat, a beszédek, a színpad körüli indulatok itt kevésbé érezteti hatását.

Tömegbecslésre nem vállalkoznék, de ahogy Szűcs Gábor utalt rá, 150-200 embernél biztosan többen vannak. Ennek többszörösére tippelnék.

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