Alaptörvény és Kölcsey

Eljutottunk a „miért vagyunk itt” kérdésig, amelyre bekiabálják, hogy azért, hogy Magyar Péter mondjon le.

Újabb idézet következik, ezúttal az alaptörvényből:

Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.

Majd Kölcsey-idézettel megyünk tovább:

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak, Hagyd örökűl, ha kihúnysz: A haza minden előtt.

Áder János szerint ezzel meg is válaszolta, hogy miért vannak ma a Sándor-palota előtt, majd zárta beszédét és jött a Himnusz.