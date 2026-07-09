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A következő élő közvetítés része Orbán Viktor távol maradt a Sulyok Tamás melletti tüntetéstől, de volt háttérhatalmazás és rengeteg idézet

Alaptörvény és Kölcsey

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 07. 09. 19:36
Varga Jennifer / 24.hu

Eljutottunk a „miért vagyunk itt” kérdésig, amelyre bekiabálják, hogy azért, hogy Magyar Péter mondjon le.

Újabb idézet következik, ezúttal az alaptörvényből:

Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.

Majd Kölcsey-idézettel megyünk tovább:

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak,

Hagyd örökűl, ha kihúnysz:

A haza minden előtt.

Áder János szerint ezzel meg is válaszolta, hogy miért vannak ma a Sándor-palota előtt, majd zárta beszédét és jött a Himnusz.

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Orbán Viktor távol maradt a Sulyok Tamás melletti tüntetéstől, de volt háttérhatalmazás és rengeteg idézet
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