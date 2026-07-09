Alaptörvény és Kölcsey

Eljutottunk a „miért vagyunk itt” kérdésig, amelyre bekiabálják, hogy azért, hogy Magyar Péter mondjon le.
Újabb idézet következik, ezúttal az alaptörvényből:
Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.
Majd Kölcsey-idézettel megyünk tovább:
Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak,
Hagyd örökűl, ha kihúnysz:
A haza minden előtt.
Áder János szerint ezzel meg is válaszolta, hogy miért vannak ma a Sándor-palota előtt, majd zárta beszédét és jött a Himnusz.