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Pénzügyi reformcsomagot fogadott el a parlament; átírják az MFB szabályait; megszűnik a fővárosi mentőhitelről szóló törvény

Bodnár Boglárka / MTI
A parlament rendkívüli ülése 2026. június 23-án
24.hu
2026. 07. 07. 10:04
Bodnár Boglárka / MTI
A parlament rendkívüli ülése 2026. június 23-án

Az Országgyűlés elfogadta az egyes pénzügyi törvények uniós jogharmonizációs módosítását, amely egyszerűsíti a tőzsdei szabályokat, megkönnyíti a kkv-k tőkebevonását és szigorítja a piaci visszaélések szankcionálását.

  • Új átláthatósági és kockázatkezelési előírások vonatkoznak a befektetési vállalkozásokra, hitelintézetekre és a pénzügyi piacok szereplőire.
  • Erősödnek az MNB felügyeleti jogkörei, miközben a szabályozás figyelembe veszi a „kétszer ugyanazért nem büntethető” elvet.

A parlament emellett módosította a Magyar Fejlesztési Bankról (MFB) szóló törvényt is.

Az MFB működésében szigorúbb átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be, különösen az uniós források felhasználása és a vezető tisztségviselők kinevezése terén.

  • Nyilvánossá válnak az MFB javára vállalt állami kezességekről szóló kormányhatározatok, és kötelező lesz bizonyos programok hatásvizsgálatának közzététele.
  • Az uniós helyreállítási alapból finanszírozott programoknál közzé kell tenni a kedvezményezettek nevét és a támogatások összegét.

Hatályon kívül helyezték a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló, 2025-ben elfogadott hiteltörvényt; az indokolás szerint ez a fővárossal való együttműködés új kereteinek kialakítását szolgálja.

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