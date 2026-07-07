Pénzügyi reformcsomagot fogadott el a parlament; átírják az MFB szabályait; megszűnik a fővárosi mentőhitelről szóló törvény

Az Országgyűlés elfogadta az egyes pénzügyi törvények uniós jogharmonizációs módosítását, amely egyszerűsíti a tőzsdei szabályokat, megkönnyíti a kkv-k tőkebevonását és szigorítja a piaci visszaélések szankcionálását.

Új átláthatósági és kockázatkezelési előírások vonatkoznak a befektetési vállalkozásokra, hitelintézetekre és a pénzügyi piacok szereplőire.

Erősödnek az MNB felügyeleti jogkörei, miközben a szabályozás figyelembe veszi a „kétszer ugyanazért nem büntethető” elvet.

A parlament emellett módosította a Magyar Fejlesztési Bankról (MFB) szóló törvényt is.

Az MFB működésében szigorúbb átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be, különösen az uniós források felhasználása és a vezető tisztségviselők kinevezése terén.

Nyilvánossá válnak az MFB javára vállalt állami kezességekről szóló kormányhatározatok, és kötelező lesz bizonyos programok hatásvizsgálatának közzététele.

Az uniós helyreállítási alapból finanszírozott programoknál közzé kell tenni a kedvezményezettek nevét és a támogatások összegét.

Hatályon kívül helyezték a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló, 2025-ben elfogadott hiteltörvényt; az indokolás szerint ez a fővárossal való együttműködés új kereteinek kialakítását szolgálja.