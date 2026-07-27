„Lévai Anikó másfajta életet él, soha nincs nála luxicucc, számára a külsőségek nem fontosak”

Kérdezem majd Hadházy Ákosról és a NER-feleségekről is, de először azt árulja el, kérem, milyen érzés Orbán Viktor szomszédjának lenni.
Inkább arról tudok mesélni, mennyire használták a házat, és hogy ki az, aki tényleg ott lakott a Cinege úti ingatlanban. Hát, Orbán Viktor nem. Lévai Anikó időnként megjelent, jött-ment, hozott és vitt dolgokat, látszott, hogy van mozgás, de az ex-miniszterelnök szerintem két éve nem lakik itt.
Ön járt valaha abban a házban?
Nem, de sok barátom igen.
Mit mondtak, milyen belülről?
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