Kultúra

„Lévai Anikó másfajta életet él, soha nincs nála luxicucc, számára a külsőségek nem fontosak”

Interjú Tóth Ildikó milliárdos üzletasszonnyal 2026. július 16-án.
Varga Jennifer / 24.hu
admin Besenyei Balázs
admin Varga Jennifer
2026. 07. 27. 15:10
Interjú Tóth Ildikó milliárdos üzletasszonnyal 2026. július 16-án.
Varga Jennifer / 24.hu

„Lévai Anikó másfajta életet él, soha nincs nála luxicucc, számára a külsőségek nem fontosak”

admin Besenyei Balázs
admin Varga Jennifer
2026. 07. 27. 15:10
  • Már nincs mitől tartani, mindenkinek el kell mesélnie a saját történetét a NER-es visszaélésekről – bátorít mindenkit Tóth Ildikó lapunknak adott interjújában.
  • Az üzletember nemrég politikai szerepvállalása miatt került reflektorfénybe Hadházy Ákosnak küldött, a Fidesz-közeli elit disznóságairól mesélő képeivel.
  • Miért inkognitóban szivárogtatott két éven keresztül?
  • És végül miért fedte fel a kilétét?
  • Elmondja, miképp azt is, hogy milyen Orbán Viktor szomszédjának lenni; hogyan vált a luxus rabjává Várkonyi Andrea, és milyen fölfoghatatlan összegeket költöttek a kitartott NER-feleségek és szeretők.

Kérdezem majd Hadházy Ákosról és a NER-feleségekről is, de először azt árulja el, kérem, milyen érzés Orbán Viktor szomszédjának lenni. 

Inkább arról tudok mesélni, mennyire használták a házat, és hogy ki az, aki tényleg ott lakott a Cinege úti ingatlanban. Hát, Orbán Viktor nem. Lévai Anikó időnként megjelent, jött-ment, hozott és vitt dolgokat, látszott, hogy van mozgás, de az ex-miniszterelnök szerintem két éve nem lakik itt.

Ön járt valaha abban a házban?

Nem, de sok barátom igen.

Mit mondtak, milyen belülről?

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Kultúra
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