Elcsábított egy nő egy 16 éves fiatalt, majd videóra vette, hogy milyen szörnyűségeket műveltet vele

Emberkereskedelem és gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat a Vas Vármegyei Főügyészség azzal a büntetett előéletű nővel szemben, aki a vádirat szerint 2023 augusztusában szerelmi kapcsolatot létesített a kiszolgáltatott helyzetben lévő 16 éves áldozatával – közölte az MTI-vel hétfőn a Vas Vármegyei Főügyészség.

A tájékoztatás szerint a nő rávette a a kiskorút, hogy neki hasznot hajtva prostitúciós tevékenységet folytasson. A fiatal egy év alatt legalább 80 alkalommal végzett szexuális tevékenységet a nő által szervezett személyekkel, akiktől összesen legkevesebb 1,2 millió forintot kapott. A fiatal átadta a pénzt az elkövetőnek.

A nő videóra vette a mobiljával a szexuális aktusokat. Ráadásul úgy, hogy ezeken felismerhető volt a kiskorú. A nő így akart újabb ügyfeleket szerezni az áldozatának. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést, és vagyonelkobzást kért a nőre azzal, hogy végleg tiltsák el őt minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna.