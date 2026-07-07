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Megszavazta a parlament az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos törvénymódosítást

24.hu
2026. 07. 07. 09:56

Az Országgyűlés elfogadta az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amelynek célja a rendszerváltás előtti titkosszolgálati iratok nagyobb nyilvánosságának biztosítása.

  • A megszavazott törvény létrehozza a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottságot, amely ellenőrzi a továbbra is titkosított állambiztonsági iratok minősítésének indokoltságát.
  • A testület 13 tagból, az elnökből, nyolc ellenzéki civil szakértőből, valamint négy a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg.
  • A bizottság hozzáférhet a minősített iratokhoz, és javaslatot tehet azok titkosításának feloldására.
  • A nemzetbiztonsági szolgálatoknak teljes körű tájékoztatást kell adniuk a náluk őrzött, továbbra is minősített, állambiztonsági eredetű dokumentumokról.
  • Ha a bizottság szerint egy irat titkosítása nem indokolt, a minősítő szervnek soron kívül felül kell vizsgálnia a döntést, és indokolnia kell, ha a minősítést mégis fenntartja
  • Azok a dokumentumok, amelyeknél megszűnik a minősítés, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába kerülnek.
  • A bizottság rendszeresen nyilvános jelentéseket készít majd a munkájáról és a felülvizsgálatok eredményeiről.
  • A korábbi ötéves ciklus helyett legalább kétévente kötelezővé válik a minősítések felülvizsgálata.
  • A törvény szűkíti azokat az indokokat, amelyek alapján a pártállami korszakból származó iratok titkosítása fenntartható.
  • A kormánynak a törvény hatálybalépése után 15 napon belül létre kell hoznia az új bizottságot.
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