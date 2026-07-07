Gajdos László: Tudományos tanács dolgozik a vízügyi problémák kezelésén

Aszályról, kiszáradó kutakról beszélt felszólalásában Kovács Gyula, a Tisza parlamenti képviselője. Elmondta, hogy körzetében, Bács-Kiskun megyében kritikus a helyzet, bár a vízügyi koordinációs központ segítségével már elindult egy víztározási projekt.

Országos szinten elengedhetetlen a csatornák felújítása olyan módon, hogy ne elvezesse a vizet, hanem segítsen annak lassan beszivárogni a talajba, továbbá támogatni a civil vízmegtartó kezdeményezéseket, és szükséges van egy országos ismeretterjesztő programra is. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a magyarországi akkumulátorgyárak napi vízigénye eléri a 100 ezer köbmétert.

A kormány nevében Gajdos László élő környezetért felelős miniszter válaszolt, aki egyetértett a Kovács által elmondottakkal. Az, hogy évről évre aszályos helyzet van, folyamatosan előre kell gondolkodni, és úgy látja, hogy az utóbbi években elhanyagolták ezt a munkát, ezt igyekszik kezelni a Tisza. Felállt egy tudományos tanács a minisztérium mellett, hogy milyen hosszú- és középtávú terveket tudnak kidolgozni.

Fontosnak tartja, hogy a vízügyi hatóságnál azonnal sikerült elérni a szemléletváltást és a takarékoskodást előtérbe helyezni, de a gazdáknak is figyelnie kell erre.

140 millió köbméterrel több vizet sikerült megmenteni, mint tavaly.

Elmondta azt is, hogy ugyan a Velencei-tó vízszintje rekordalacsony, és a Balaton szintje is közelít a legalacsonyabb érték felé, de az oldott oxigén szintje sehol sem túl magas, így az élővilág nincs veszélyben.