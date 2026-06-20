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Belföld

Hőségriadó: életbe lépett a vörös kód

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 06. 20. 10:12
Varga Jennifer / 24.hu

Kátai-Németh Vilmos szociális miniszter szombat délelőtt közzétett egy videót, amin arról beszél, hogy hajnalban életbe lépett a vörös kód, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre.

A másodfokú hőségriasztásra figyelmeztet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is egy friss posztjában. A miniszter kiemelte, a tartós hőség komoly terhelést jelent a szervezetnek, különösen az idősek, a gyerekek, a várandósok és a krónikus betegek számára.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján rendelt el másodfokú hőségriasztást az ország egész területére 2026. június 20. (szombat) 00:00 órától június 23. (kedd) 24:00 óráig. A nyár első komolyabb hőhulláma rendkívüli módon megterheli az emberi szervezetet, amelyhez a hirtelen jött hőség miatt még nem volt idő alkalmazkodni. A MÁV vízosztással készül a nagy melegre.

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