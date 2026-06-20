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Belföld

„Fő célom, hogy egy tüzes női nemi szervet szerezzek, de csak szajhákat kaptam” – ezredik csábítására készült a bulinegyedben kivégzett amerikai nő gyilkosa

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 20. 09:17
Adrián Zoltán / 24.hu
Egészen megrázó és sokkoló dolgokra derült fény annak a 38 éves ír férfinak a pénteki tárgyalásán, aki 2024 novemberében meggyilkolta az ápolóként dolgozó 31 éves amerikai Mackenzie Elizabeth Michalskit Budapesten, a bulinegyedben, majd egy bőröndbe rejtette az áldozata holttestét és elásta.

A felkavaró tárgyalásra eljött az áldozat, Mackenzie családja is. Az anyuka és a hozzátartozói is talpig feketében érkeztek  a Fővárosi Törvényszékre. Az anyuka belenézett a bilincsben és vezetőszáron elővezetett ír férfi szemébe, de az elfordította a tekintetét. Azok után, amikre ma fény derült, ez nem is csoda.

A pénteki tárgyaláson ismertették az áldozat édesanyjának, valamint a vőlegényének a vallomását, és az is kiderült, hogy az ír férfi milyen hátborzongató dolgokat művelt a haldokló, majd már elhunyt áldozatával, akit le is videózott. Majd amikor már az nem élt, akkor megfésülte, letisztította, és befeküdt mellé az ágyba. A megrázó tárgyaláson jelen volt az amerikai nagykövetség képviselője is.

Adrián Zoltán / 24.hu

Mackenzie Elizabeth Michalski szerette Budapestet, ezért többször is járt már hazánkban korábban. Ezúttal egy régi barátnőjével, Gretchen-nel érkezett a magyar fővárosba, de ő egy nappal hamarabb elutazott Olaszországba, hogy találkozzon más barátaival is.

Bőröndbe tette a holttestet

Az idegsebészeti szakápoló végzettséggel rendelkező nő így egyedül ment el szórakozni az ominózus este. Éjfél előtt egy étteremből, utána pedig egy VII. kerületi romkocsmából küldött fotókat a barátainak. Később itt ismerkedett meg a marketingesként dolgozó ír férfival is. Együtt táncoltak, majd intim együttlét céljából felmentek a hazánkban dolgozó ír férfi albérletébe. Az együttlét során a férfi megkötözte a fiatal nőt, majd többször megütötte a fejét és a testét, végül megfojtotta.

A férfi elment vásárolni a Tescóba, majd másnap beszerzett egy nagyméretű bőröndöt. Beletette a nő holttestét, majd egy bérelt gépkocsival a Balaton környékére, Szigligetre, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte, és ott elrejtette. Ezután visszautazott Budapestre.

A fiatal amerikai turistát azonnal keresni kezdték az eltűnése bejelentése után. A budapesti rendőrök két nappal később elfogták az ír férfit. Kihallgatása során beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt az együttlétük közben.

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