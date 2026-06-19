Balavány: Orbán vagy Magyar utálja őket jobban? – a versenymigránsozás veszélyei

A Tisza-kormány nem fog beengedni „illegális migránsokat”, és minden ellenkező híresztelés dacára nem hajtja végre a „jelenlegi formájában” az uniós migrációs paktumot – ez utóbbit Pósfai Gábor belügyminiszter mondta a parlamentben. A migráció ismét tűzforró téma a magyar politikai közbeszédben. Magyar Péter szombat óta harsányan vádolja a Fideszt azzal, hogy titokban „migránstábort” épített (volna) Vitnyéden, értsd: nem igazi, hanem ál-migránsellenes volt a Fidesz-kormány.

Ellenben a Tisza valóban migránsellenes, legalábbis ezt bizonygatja közvetve-közvetlenül Magyar. Beszélt már az új miniszterelnök arról, hogy

megvédik az „illegális migrációtól” a „magyar embereket”,

beszélt az előző kabinet határtalan képmutatásáról ez ügyben,

a valóban botrányos módon szabadon engedett embercsempészekről,

de a külföldi vendégmunkásokról is, akiknek a kormány nem fogja engedni, hogy elvegyék a magyar emberek munkáját,

sőt még „abdulozott” is egy sort gúnyosan az Országházban.

Csak arra nem vesztegetett egy árva szót sem, hogy a migrációs helyzet kezelése tekintetében

miként lesz emberséges és működő állam újra Magyarország.

Azóta két emberi jogi szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság és az Amnesty International is kommünikét adott ki e témakörben, utóbbi bírálja az új kormány által használt kirekesztő nyelvezetet. Egy kurd származású józsefvárosi önkormányzati képviselő, Shakkour Aram is tiltakozott a tiszás migránsozás ellen.

A gyűlölet beérett gyümölcsei