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Kurd-magyar képviselő: Vigyorogva migránsozni napokig minden, csak nem felelős

Shakkour Aram józsefvárosi önkormányzati képviselő Facebook-oldala
admin Kassai Zsigmond
2026. 06. 16. 15:24
Shakkour Aram józsefvárosi önkormányzati képviselő Facebook-oldala

Vigyorogva migránsozni napokig minden, csak nem felelős

reagált a menekülttáborokról szóló legújabb politikai vitára Shakkour Aram józsefvárosi önkormányzati képviselő. A kurd származású magyar politikus keddi Facebook-bejegyzésében azt írta: az ő apja is menekülttáborban töltötte első napjait Magyarországon, Csillebércen, ENSZ politikai menekült státusszal, elsősorban a kuwaiti háború miatt.

Shakkour felidézte, hogy abban az időszakban a magyarországi menekülttáborok nem iraki kurd menekültekkel voltak tele, hanem jugoszláv, bosnyák, szerb és horvát menekültekkel. Szerinte a menekülttáboroknak éppen az lenne az egyik funkciójuk, hogy meg lehessen állapítani, ki jogosult menedékre, és a kérelmek elbírálásáig emberséges körülmények között lehessen bánni a menedékkérőkkel.

A képviselő felhívta a figyelmet, hogy magyar menekültek is kerültek már hasonló helyzetbe a második világháború után, például Ausztráliában, ahol 1947 és 1953 között sok más kelet-európai menekülttel együtt a bonegillai bevándorlótáborban töltötték első heteiket vagy hónapjaikat.

Shakkour szerint ezek az emberek a fél világon át menekültek, és Ausztráliában is sokáig idegenként, másodrendűként kezelték őket.

A Közösen Józsefvárosért frakció képviselője azt írta, nagyon nem tetszik neki, hogy az új miniszterelnök szombaton párhuzamot vont a kegyelmi ügy és a menekülttáborok között.

Ez a párhuzam egyszerre tiszteletlen a kegyelmi ügy áldozataival, a menekültekkel és azokkal a magyar választókkal szemben is, akik egy felelős kormányzásra szavaztak

– fogalmazott a politikus, aki szerint nem lehet az a következtetés, hogy ha a Fidesz korábban hazudott a menekülttáborokról, akkor az új kormánynak elég azt ígérnie, hogy „becsszó” nem lesznek ilyen intézmények.

Shakkour szerint Magyarországon éppen az okozott embertelen körülményeket, hogy ma nincsenek működő menekülttáborok.

Példaként 2022-t említette, amikor szerinte a civileken múlt, hogy az Ukrajnából érkezők fogadása nem fulladt katasztrófába, miután a magyar állam „lerohasztott” minden olyan intézményt, amely a menekültek fogadásával tudott volna foglalkozni.

Magyar Péter a Fidesz-kongresszus előtt robbantotta a migrációs bombát

A migráció ügye múlt szombaton került ismét a politikai viták homlokterébe, miután Magyar Péter miniszterelnök a Fidesz-kongresszus előtt megtartott rendkívüli sajtótájékoztatóján azt állította: az Orbán-kormány a folyamatos migránsozó kampánya mellett a háttérben egy vitnyédi menekülttábor előkészítésén dolgozott.

Magyar szerint a kormányzati iratokból az derül ki, hogy az osztrák határ közelében, Vitnyéd-Csermajorban egy 500 fős tábort alakítottak volna ki, többmilliárdos költséggel, gyorsított eljárásban. A projekt részeként a helyszínen korábban élő kárpátaljai menekülteket is kiköltöztették.

Magyar Péter azt állította: a korábbi kormány éppen abban az ügyben nem mondott igazat a választóknak, amelyből a legerősebb politikai identitását építette.

Emlékezetes, hogy 2024-ben helyben már terjedtek hírek arról, hogy Vitnyéd-Csermajorban menekülttábor épülhet, a kormány azonban ezt tagadta. Gulyás Gergely akkori kancelláriaminiszter azt mondta, Vitnyéden nem menekülttábor lesz, hanem diákok nyári táboroztatására használhatják az ingatlant. Magyar Péter szerint viszont a Fidesz-kormány akkor félrevezette a közvéleményt.

Gulyás a hétvégén már elismerte, hogy a vitnyédi menekülttábor terve felmerült, de azt állította: nem valódi építési szándékról, hanem az Európai Unióval folytatott tárgyalások egyik taktikai eleméről volt szó.

Shakkour Aram anyai ágon magyar, apai ágon iraki kurd, édesapja bevándorló vállalkozóként érkezett Magyarországra.

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