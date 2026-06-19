Karácsony bemutatott egy próbakört az új elektromos Bubival

Visszatér a kedves ismerős: jönnek az új Bubik

– írta közösségi oldalán a főpolgármester, aki egy próbakört is bemutatott az elektromos brigákkal.

Karácsony Gergely azt írta, hogy tesztidőszakkal és ajándék bubizással célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. A Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak: megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt, és megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin.

Hogy folytatódhasson és bővüljön az elmúlt években elindult bringás forradalom a városban, ezért most korszerűsítjük a bringákat és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromos kerekpárokat adunk Budapestnek. Nem másért, hanem azért, mert igaz a mondás: ahol jó bringázni, ott jó élni

– közölte a főpolgármester.

Pénterktől már láthatók az új generációs Bubik a városban, ami egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi: a BKK munkatársai és partnereik, például a kerékpárosklub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finomhangolni a rendszert.

Ezt követően jön az ajándék bubizás: júliusban a Budapest Go-ban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldjük majd, a részletekről a BKK folyamatosan tájékoztat mindenkit.

Az ajándék bubizás után pedig fokozatosan jelennek majd meg az új Bubik Budapesten: az új rendszer összesen 3300 bringával indul. Ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz – lehet menni hegynek fel, és nem kell leizzadva érkezni Budára sem.