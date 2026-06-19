Személyes és közvetlen érintettségére hivatkozva kizáratta magát a tizenötből hét alkotmánybíró a Sulyok-ügy tárgyalásából, ezért a hétfői ülés nem lesz határozatképes, amelynek napirendjén az szerepelt volna – közölte pénteken az Alkotmánybíróság főtitkára. Sőt, az ülést végül meg sem tartják.

Az AB Sulyok Tamás június 11-én benyújtott indítványát tárgyalta volna hétfőn, amellyel a köztársasági elnök lényegében a saját pozícióját próbálja megmenteni. Polt Péter AB-elnök rendkívül gyorsan a hétfői ülés napirendjére vette az elődje indítványát, ami után sajtóbeszámolók szerint feszült hangulat alakult ki a szervezeten belül.

A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor-palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal

– válaszolta a Sándor-palota a HVG kérdésére.

Magyar Péter pénteken brüsszeli rendkívüli sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy szerinte fellázadt az Alkotmánybíróság Sulyok Tamás ellen, így „itt a történet vége”.