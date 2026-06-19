Lecserélik a Dél-pesti Centrumkórház vezetőségét

Változás lesz a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében – jelentette be pénteken az egészségügyi miniszter.

Hegedüs Zsolt a Facebookon megjelent közleményében azt írta:

Dr. Gondos Miklós helyett Dr. Szilágyi Örsöt kértem fel arra, hogy július 1-jétől irányítsa a kórházat. Dr. Buga László államtitkárral az orvosigazgatói feladatok ellátására dr. Kállay Krisztiánt kértük fel.

A tárcavezető hozzátette azt is, hogy „az új irányításnak nemcsak személyi értelemben, hanem szemléletében is meg kell újítania az intézmény működését”.