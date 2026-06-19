leváltásvezetőséghegedűs zsoltdél-pesti centrumkórház
Belföld

Lecserélik a Dél-pesti Centrumkórház vezetőségét

Hegedüs Zsolt / Facebook
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 19. 12:18
Hegedüs Zsolt / Facebook
Az egészségügyi miniszter szerint az új irányításnak szemléletében is meg kell újítania az intézmény működését.

Változás lesz a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében – jelentette be pénteken az egészségügyi miniszter.

Hegedüs Zsolt a Facebookon megjelent közleményében azt írta:

Dr. Gondos Miklós helyett Dr. Szilágyi Örsöt kértem fel arra, hogy július 1-jétől irányítsa a kórházat. Dr. Buga László államtitkárral az orvosigazgatói feladatok ellátására dr. Kállay Krisztiánt kértük fel.

A tárcavezető hozzátette azt is, hogy „az új irányításnak nemcsak személyi értelemben, hanem szemléletében is meg kell újítania az intézmény működését”.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Térképen mutatjuk, ahogy elnyeli Magyarországot a hőhullám
Vitézy Dávid szerint annyi építési törmelék maradt a Városligetben, hogy csak a tavasszal kezdik meg az eltakarítást
A francia elnököt lenyűgözte a Moszkva elleni ukrán dróntámadás
Leghamarabb két–három hét múlva érhet a kutakra a 78 dolláros olajár – ezek a védett ár kivezetésének hatásai
Jól profitált Mészáros Lőrinc budai fogászata.
120 milliós profitot termelt Mészáros budai fogászata
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik