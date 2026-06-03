223 millió forint folyt be Schadl György 67 éves anyjának felszámolócégeibe

Ismét túlszárnyalták korábbi teljesítményüket Schadl György 67 éves édesanyjának felszámolócégei – derült ki a társaságok frissen megjelent pénzügyi beszámolóiból. Mint a 24.hu feltárta: a társaságok a semmiből jelentek meg a 2021-ben az Orbán-kormány által újraosztott felszámolói piacon, miközben a végrehajtói kar korrupcióval vádolt volt elnökének nyugdíjas korú anyja semmilyen üzleti érdekeltséggel nem rendelkezett korábban.

Hazai Edit Rozália két felszámolócégnek a tulajdonosa. Ezek közül a ProTrust Reorganizáció Kft.-nek egyedüli tulajdonosa, és ez működik sikeresebben.

Ez a társaság a friss mérlege szerint megduplázta tavaly az egy évvel korábbi eredményét, és a 160 millió forintos bevétel mellett már több mint 23 millió forintos profitot termelt.

Erről a vállalkozásról részletesen bemutattuk, hogy az állami felszámolói pályázat leadási határidejének napján jött létre, és a megalapítását követő négy évben a Schadl György érdekeltségében álló városmajori irodaházban volt a székhelye.

Ezen kívül az asszony egy másik céggel is belevágott a felszámolásba az újraosztott, szűk piacon.