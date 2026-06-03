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Gazdaság

223 millió forint folyt be Schadl György 67 éves anyjának felszámolócégeibe

Mohos Márton / 24.hu
Schadl György ügyének tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken 2025. július 1-jén.
admin Horváth Csaba László
2026. 06. 03. 12:22
Mohos Márton / 24.hu
Schadl György ügyének tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken 2025. július 1-jén.
A végrehajtói kar korrupcióval vádolt volt elnöke nyugdíjas korú édesanyjának két cége a korábbihoz képest tavaly háromszor annyi profitot termelt. A társaságok a Schadl-Völner-ügy nyomozati irataiban is szerepelnek, megalapításuk fölött pedig személyesen Schadl György bábáskodott. A semmiből megjelent cégek az Orbán-kormány idején újraosztott és leszűkített felszámolói piac kiváltságosai közé kerültek.

Ismét túlszárnyalták korábbi teljesítményüket Schadl György 67 éves édesanyjának felszámolócégei – derült ki a társaságok frissen megjelent pénzügyi beszámolóiból. Mint a 24.hu feltárta: a társaságok a semmiből jelentek meg a 2021-ben az Orbán-kormány által újraosztott felszámolói piacon, miközben a végrehajtói kar korrupcióval vádolt volt elnökének nyugdíjas korú anyja semmilyen üzleti érdekeltséggel nem rendelkezett korábban.

Hazai Edit Rozália két felszámolócégnek a tulajdonosa. Ezek közül a ProTrust Reorganizáció Kft.-nek egyedüli tulajdonosa, és ez működik sikeresebben.

Ez a társaság a friss mérlege szerint megduplázta tavaly az egy évvel korábbi eredményét, és a 160 millió forintos bevétel mellett már több mint 23 millió forintos profitot termelt.

Erről a vállalkozásról részletesen bemutattuk, hogy az állami felszámolói pályázat leadási határidejének napján jött létre, és a megalapítását követő négy évben a Schadl György érdekeltségében álló városmajori irodaházban volt a székhelye.

Mohos Márton / 24.hu A Városmajor utca 74.

Ezen kívül az asszony egy másik céggel is belevágott a felszámolásba az újraosztott, szűk piacon.

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