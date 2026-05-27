Megvan a következő Budapest Pride időpontja, már be is jelentették a felvonulást a rendőrségen

Pride volt, Pride van, Pride lesz. A modern Magyarország legnagyobb emberi jogi megmozdulását szerveztük meg 2025-ben. A 30. Budapest Pride Felvonulás, a fővárossal közösen rendezett Büszkeség menete a rendkívüli körülmények dacára is hatalmas sikert aratott

– olvasható a Budapest Pride szervezőinek sajtóközleményében.

Azt írták, szerintük a rendszerváltás nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása, vagy a 33-as törvény eltörlése nélkül.

A közlemény szerint a 31. Budapest Pride Felvonulás június 27-én lesz, ezért azt a Gyülekezési Törvény előírásának megfelelően bejelentették május 27-én a rendőrségen.

„A 2025-ös rendkívüli év után bízunk a hatóságok együttműködésében, a gyűlés befogadásában. A döntéshozók figyelmébe ajánljuk az Európai Unió Bíróságának friss döntését, mely jogsértőnek ítélte a 2021-es homofób és transzfób propagandatörvényt. (…) Az Orbán-kormány jogsértő döntése alapvető jogainkat csorbította, a bíróság ítélete azt jelenti, a döntés alapján a 2025-ben elfogadott önkényes »Pride-tilalom« sem maradhat” – írták.

Emlékezetes a parlament 2025 márciusában szavazta meg a törvényjavaslatot, amivel betiltották a Pride-ot és az ahhoz hasonló rendezvényeket, ezzel korlátozva a gyülekezési jogot. Ez alapján Magyarországon tilos olyan gyűlést tartani, amely úgymond sérti a gyermek jogát a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, vagy a gyermekvédelminek nevezett törvényben tilalmazott tartalom lényegi elemét jeleníti meg. Mivel a homoszexualitás bárminemű megjelenítése gyermekvédelmi szempontból aggályos, a jogszabály alapot terremtett a Pride felvonulás betiltására.

A szervezőket és a résztvevőket akár 200 ezer forintos pénzbírsággal is büntethetik. Miután a tiltás ellenére tavaly mégis megrendezték a Budapest Pride-ot, és az az eddigi legnagyobb ilyen esemény volt a fővárosban, a törvény alapján büntetőügy indult Karácsony Gergely ellen, de ezt a bíróság felfüggesztette.