Elutasította a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványát – írja a Magyar Nemzet. Az úszószövetség volt elnökét hét év börtönre ítélte tavaly áprilisban jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt. A kecskeméti börtönben raboskodó Gyárfás a büntetés háromnegyede után bocsátható feltételesen szabadlábra a leghamarabb.

Gyárfás nem nyugodott bele a jogerős ítéletbe, ezért a Kúriához fordult. A Legfőbb Ügyészség a felülvizsgálati indítványt részben törvényben kizártnak találta Gyárfás esetében, másrészt nem találta alaposnak, ezért azt kérték, hogy a Kúria hatályában tartsa fenn a jogerős ítéletet. A Kúria a tárgyaláson kívüli tanácsülésén az ügyészségnek adott igazat, és fenntartotta az ítéletet.

Fenyő-gyilkosság

A tényállás szerint Fenyő egy Mercedest vezetett, a Margit körúton megállt egy piros lámpánál, amikor gyilkosa kiugrott egy Mitsubishiből és egy hangtompítóval felszerelt Agram 2000 típusú gépfegyverrel tüzet nyitott rá. A több mint egy tucat lövésből négy találta el az üzletembert, aki a helyszínen meghalt.

A nyomozás évekig nem vezetett eredményre, ezért 2002-ben lezárták, majd három évvel később nyitották újra, miután nyilvánosságra került Fenyő pszichológusának az egy évvel korábban filmre vett vallomása. Az időközben elhunyt Perczel Tamás azt mondta, hogy Gyárfás az ellensége volt a páciensének, akivel „halálos, vérre menő küzdelmet” folytattak a Nap-kelte című televíziós műsor jogai kapcsán.

Jogerős ítélet

Rohácot 2011-ben gyanúsították meg a gyilkossággal, miután egy helyszínen talált sapkán megtalálták a DNS-ét. A szlovák férfi 2017-ben életfogytiglani büntetést kapott a Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt.

Gyárfás megvádolásához végül az a több órányi hangfelvétel vezetett, amelyet Portik titokban rögzített a beszélgetéseikről 2000 és 2004 között. A Farkasréti temetőben megtalált felvételeken Portik arra próbálta rávenni Gyárfást, hogy mondja ki, ő kérte fel Fenyő János megöletésére.

Az ítélet szerint Portik és Gyárfás többször is mutogatással kommunikált. Az ítélet szerint Portik egyszer azt kérdezte Gyárfástól, hogy „Szétbasszuk?”, erre pedig Gyárfás széttárta a kezét, úgymond engedélyt adva ezzel Fenyő megölésére. Gyárfás következetesen tagadta a bűnösségét az egész eljárás során. Az ügy további részleteiről ide kattintva olvashat.