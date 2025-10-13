Gyárfás Tamás ügyvédje: Vannak új bizonyítékok, amelyek alátámasztják, hogy nem Gyárfás Tamás volt a felbujtó Fenyő János meggyilkolásánál

„Vannak új bizonyítékok, amelyek alátámasztják, hogy nem Gyárfás Tamás volt a felbujtó Fenyő János meggyilkolásánál, de ezekről most nem lehet beszélni” – hangzott el Zamecsnik Pétertől, Gyárfás ügyvédjétől az ATV reggeli műsorában, amit a Népszava szemlézett.

Mint arról a 24.hu is írt áprilisban, Gyárfás Tamás jogerősen hét évet kapott a Fenyő-gyilkosságban való szerepéért. Az ítéletet a Fővárosi Törvényszék hozta, amit a Fővárosi Ítélőtábla is megerősített, ez alapján a Magyar Úszószövetség korábbi elnöke volt az aki megbízta Portik Tamást Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásával. Közvetlen bizonyíték ugyan nem volt Gyárfás ellen, de a hangfelvételek és egyéb körülmények alapján a bíróság szerint kétséget kizáróan megállapítható Gyárfás Tamás értintettsége.

A vállalkozó jogi képviselője június 14-én nyújtott be egy felülvizsgálati kérelmet, azt kifogásolták ugyanis, hogy mind az első-, mind a másodfokú bíróság anyagi jogszabályt sértett a minősítés tekintetében. „Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mind a Fővárosi Törvényszék, mind a Fővárosi Ítélőtábla arra alapozva marasztalta el felbujtóként Gyárfást, hogy ő széttárta a karját, illetve bólintott a fejével, ami valójában nem is történt meg” – idézi az ügyvédet a Népszava, aki azt is hozzátette, ha helyt adnak a kérelmüknek, vagy a legfelsőbb bírói fórum hoz egy megfelelő ítéletet az ügyben, vagy hatályon kívül helyezi mind az első, mind a másodfokú ítéletet és új eljárás indult.

Egy új eljárásban előkerülhetnek új tanúvallomások, mint ahogy előkerültek már eddig is

– hangsúlyozta Zamecsnik Péter, aki ezen új bizonyítékokról nem beszélt konkrétan – hiszen azokkal csak egy perújítás esetén lehetne foglalkozni –, az ő megítélése szerint ugyanakkor ezek olyan bizonyítékok, amelyek „perdöntők lehetnek, nem is kicsit”.

A bíróság áprilisi döntése után Gyárfás Tamás májusban kezdte meg a kiszabott börtönbüntetése letöltését. Május 16-án délelőtt vonult be a váci börtönbe, aztán pár órával később valahogy a kecskeméti „parkettás börtönben” találta magát.