Helyzetbe kerülhetnek az ingatlanvásárlók nyáron

A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegyeszékhelyeken is emelkedett az átlagos alkupozíció – közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel.

A teljes használt lakóingatlan-piacot nézve Budapesten májusban 2,5 százalék volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4 százalékos mozgásteret mutatnak a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken pedig 3,4 százalékról 4 százalékra nőtt az átlagos alku mértéke.

Ezen belül az 50–100 millió forintért hirdetett budapesti használt lakóingatlanoknál – lakásoknál, családi házaknál, ikerházaknál és házrészeknél – májusban átlagosan 2,3 százalékos volt az alkupozíció, ami júniusban az előzetes adatok alapján már 3,3 százalékra emelkedett.

Hozzátették, hogy a fővárosi paneleknél látványos volt a fordulat: a májusban mért 1,3 százalékos átlagos alku, júniusban már 3,6 százalékot tett ki. A téglaépítésű lakásoknál minimális volt a növekedés: májusban 2,9 százalékos, júniusban 3,1 százalékos alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.