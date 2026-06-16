100 leggazdagabb magyarfizikus-milliárdosfélvezetőipari mérőműszerekpavelka tibor
Gazdaság

Egy fizikus megelőzte Orbán Viktor vejét és kötélbarátját

BME
Pavelka Tibor a BME GTK MBA képzésének felsővezetői kurzusán ad elő 2025-ben.
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 06. 16. 13:47
BME
Pavelka Tibor a BME GTK MBA képzésének felsővezetői kurzusán ad elő 2025-ben.
Igazi kakukktojás került a legfrissebb gazdaglista krémjébe.

A 100 leggazdagabb magyar legfrissebb listáján újoncnak számít, de rögtön a 10. helyre katapultált Pavelka Tibor fizikus, aki hatalmas üzletet csinált a félvezetőipar számára fejlesztett mérőműszerek gyártásából. 309 milliárdos becsült vagyona ugyan ötöde sincs a felcsúti fenomén Mészáros Lőrinc 1600 milliárdjának, de olyanokat előz meg, mint a miniszterelnök kötélbarátjaként emlegetett Garancsi István, az állami megrendelésekkel kibélelt építőipari mamut Market Zrt.-jével és kaszinóbizniszével, de százmilliárddal veri például az ingatlan-, turisztikai, logisztikai és pénzügyi szektorban is erős pozíciókhoz jutott Tiborcz Istvánt.

Pavelka persze nem a semmiből ugrott elő, már tavaly a címlapokra került hatalmas amerikai üzletével: mintegy 450 millió dollárért (akkori árfolyamon durván 150 milliárd forintért) eladta amerikai leányvállalatának (Semilab USA LLC) többségét a New York-i tőzsdén jegyzett cégnek (Onto Innovation Inc.). Az üzletről és a vállalatcsoport felépítéséről ebben a cikkben írtunk részletesen. A Forbes már akkor 310 milliárd forintos vagyonbecsléssel állt elő, figyelembe véve az amerikai üzletet, illetve a Pavelka érdekeltségébe tartozó valamennyi – Flexpert Műszaki Tanácsadó Kft.-ben konszolidált – cégnek az értékét. A magazin egyébként már korábban a legértékesebb vállalkozások között tartotta számon a Semilabot, 2024-ben az első tíz közé sorolták a mérőberendezések gyártására szakosodott vállalkozást.

Pavelka ténykedését közelebbről ismerő forrásunk a Semilab sikerének kulcsát alapvetően abban látja, hogy

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