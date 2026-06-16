Nem csak Haaland-show – mennyire erős ez a norvég válogatott?

Norvégia utoljára az 1998-as franciaországi világbajnokságon szerepelt. Azóta lemaradt hét egymást követő vb-ről, emellett egyetlen Európa-bajnokságra sem jutott ki. A korábbi generációkban ugyan akadtak kiváló futballisták, de soha nem állt össze olyan erős keret, mint a 2020-as évek közepére. A norvég futball számára különösen fájdalmas volt, hogy miközben Erling Haaland a világ egyik legrettegettebb csatárává vált, Martin Ödegaard pedig az európai elit középpályásai közé emelkedett, a válogatott továbbra sem tudta átlépni saját árnyékát.

A 2026-os világbajnoki selejtezők azonban megváltoztatták ezt a történetet.