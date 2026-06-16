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Nem csak Haaland-show – mennyire erős ez a norvég válogatott?

Erling Haaland és Martin Ödegaard.
Lise Åserud / NTB / AFP
24.hu
2026. 06. 16. 16:00
Erling Haaland és Martin Ödegaard.
Lise Åserud / NTB / AFP
Norvégia válogatottja 1998 óta először jutott ki világbajnokságra, miután a 2026-os torna selejtezősorozatában magabiztos teljesítménnyel megnyerte csoportját, és története negyedik vb-szereplését harcolta ki. A siker nem egyetlen mérkőzésen vagy egyetlen játékoson múlt: egy hosszú építkezés, egy tehetséges generáció beérése és a korábban sok kritikát kapott Stale Solbakken szövetségi kapitány munkája állt a háttérben.

Norvégia utoljára az 1998-as franciaországi világbajnokságon szerepelt. Azóta lemaradt hét egymást követő vb-ről, emellett egyetlen Európa-bajnokságra sem jutott ki. A korábbi generációkban ugyan akadtak kiváló futballisták, de soha nem állt össze olyan erős keret, mint a 2020-as évek közepére. A norvég futball számára különösen fájdalmas volt, hogy miközben Erling Haaland a világ egyik legrettegettebb csatárává vált, Martin Ödegaard pedig az európai elit középpályásai közé emelkedett, a válogatott továbbra sem tudta átlépni saját árnyékát.

A 2026-os világbajnoki selejtezők azonban megváltoztatták ezt a történetet.

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